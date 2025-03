O jornal A Cidade conversou com o secretário municipal de Trânsito, Marcelo Marin Zeitune, sobre a questão

publicado em 21/03/2025

Não utilizar a seta ao mudar de direção ou de faixa é uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm Votuporanga, um comportamento comum entre motoristas e motociclistas sempre chama atenção e gera reclamações: a falta do uso da seta para sinalizar mudanças de direção. O problema, que não se restringe à cidade, é frequentemente apontado em diversas partes do Brasil, demonstrando uma falha recorrente no trânsito.Em conversa com a reportagem do jornal, o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, o engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destaca que a utilização da seta é fundamental para garantir a segurança no trânsito. O dispositivo serve para indicar a intenção do motorista, permitindo que outros condutores e pedestres possam se preparar para a manobra, reduzindo assim o risco de acidentes e infrações.Questionado sobre os motivos pelos quais muitos motoristas e motociclistas não utilizam a seta, Zeitune apontou que as principais causas são distração, falta de hábito e até mesmo preguiça. "Isso também é conhecido como imprudência ou imperícia", afirmou o secretário, enfatizando que a negligência no uso do equipamento pode resultar em colisões e situações de risco nas vias.A falta desse simples gesto de comunicação no trânsito compromete a fluidez e pode gerar situações de perigo, especialmente em cruzamentos, rotatórias e mudanças de faixa. Para evitar problemas, Marcelo sugere que os motoristas criem o costume de sempre acionar a seta antes de virar ou mudar de faixa, tornando essa ação um reflexo natural. Segundo ele, é recomendável dirigir como se estivesse em uma grande capital, onde o fluxo intenso de veículos exige atenção constante e respeito às regras de trânsito.De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, o uso da seta é um dos elementos essenciais da direção defensiva. "Usar a seta pode evitar acidentes, pois permite que os outros condutores reajam a tempo. A utilização da seta faz parte dos princípios básicos da direção defensiva, que são prever o perigo, saber o que fazer e agir a tempo", reforçou o secretário.A pasta lembra anda que, embora seja uma ação simples, o uso correto da seta pode contribuir significativamente para um trânsito mais seguro e organizado, reduzindo a ocorrência de acidentes e tornando a circulação mais previsível para todos os usuários das vias. A conscientização sobre essa prática pode ser um passo importante para melhorar a convivência no trânsito e minimizar riscos para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.Não utilizar a seta ao mudar de direção ou de faixa é uma infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). De acordo com o artigo 196, deixar de indicar com antecedência, por meio da luz indicadora de direção (seta), a realização da manobra desejada é uma infração grave.A penalidade para essa infração inclui: multa de R$ 195,23; cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além da multa, a falta de sinalização pode contribuir para acidentes, já que outros motoristas e pedestres não conseguem prever as intenções do condutor. Por isso, o uso da seta não é apenas uma questão de evitar penalidades, mas sim de garantir um trânsito mais seguro para todos.