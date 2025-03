A disputa por território, que ocorre nos bastidores, entre os deputados estaduais Carlão Pignatari e Danilo Campetti esquentou o clima

publicado em 26/03/2025

O vereador Sargento Marcos Moreno precisou ser internado depois de sentir dores no peito após uma discussão na Câmara (Foto: Assessoria)

Da redação

Em meio às discussões sobre a disputa por território, que ocorre nos bastidores da política de Votuporanga, entre os deputados estaduais Carlão Pignatari (PSDB) e Danilo Campetti (Republicanos), um vereador acabou se exaltando e foi parar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Trata-se do Sargento Marcos Moreno (PL), que precisou ser hospitalizado após sentir dores no peito depois de um debate acalorado na Câmara Municipal com o vereador Dr. Leandro (PSD).

A discussão aconteceu durante o tempo reservado a líderes de partido, onde Moreno reportou que acompanhou a visita de Campetti à região e o agradeceu pelas ações desenvolvidas em prol da cidade e municípios vizinhos. Ao mesmo tempo, porém, ele disse não entender certas situações que acontecem em Votuporanga.

“Agradeço ao deputado Carlão Pignatari por tudo que tem feito pela nossa cidade, mas não consigo entender o porquê, qual o motivo de outro deputado não poder trabalhar pela cidade de Votuporanga? Qual é a situação que faz e que amedronte, ou porquê a tentativa de blindar tais atitudes que possam melhorar a qualidade de vida da nossa população?”, questionou.

O vereador prosseguiu afirmando que é muito bom para Votuporanga ter o apoio de outros parlamentares, pois o importante é que os benefícios cheguem ao município. Neste momento ele foi interrompido por Dr. Leandro, que foi eleito com o apoio de Carlão.

“Senhor presidente, pela ordem: ele está falando como líder de partido e não como vereador. Líder de partido é opinião partidária e não opinião pessoal. O momento não é adequado, já passou o seu momento”, ponderou Leandro.

Moreno, então, retrucou: “sim, como líder de partido eu estou falando e o senhor não está autorizado a entrar na minha conversa”. “Vereador, não estou pedindo autorização sua, estou falando com o presidente”, continuou Leandro. “Então se ele (presidente) me chamar a atenção eu paro de falar”, concluiu Moreno.

Em meio à discussão o presidente da Câmara, Daniel David (MDB) interviu e falou sobre a necessidade de se tirar da sessão o tempo de líder de partido, uma vez que não estaria sendo corretamente utilizado, não se referindo apenas ao caso em questão. Moreno, então encerrou, mas antes falou sobre o que ele classifica como “coronelismo”.

“Vou encerrar a minha fala, mas volto nas explicações pessoais e aí eu falo mais alguma coisa, inclusive sobre o coronelismo que existe em Votuporanga”, concluiu.

Nervoso

A discussão e outras situações nos bastidores da Câmara levaram o vereador a ficar muito nervoso e com isso ele passou a sentir fortes dores no peito, sendo encaminhado por familiares ao hospital. Diante de seu quadro clínico, Moreno foi submetido a uma série de exames e encaminhado para UTI, onde está sob acompanhamento.

Hoje, o vereador deve passar por um cateterismo, que é um procedimento médico utilizado para diagnosticar e tratar doenças do coração. Ele consiste na introdução de um tubo fino e flexível, chamado cateter, através de uma artéria ou veia, geralmente na região da virilha ou do punho, até chegar ao coração.

O exame permite avaliar o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos, identificando obstruções nas artérias coronárias, que podem causar infarto. Apesar de seguir hospitalizado, Moreno está consciente e conversou com a reportagem do A Cidade, onde buscou tranquilizar amigos e familiares.