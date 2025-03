Encontro consolida ainda mais ações do Caef Votuporanga pra continuar dando assistência aos egressos com foco na reintegração social de forma digna e respeitosa

publicado em 24/03/2025

Secretaria Municipal de Direitos Humanos recebeu a visita de membros da equipe do Programa de Reintegração Social para Egressos do Sistema Prisional do Estado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com iniciativa da Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (Caef) de Votuporanga, na manhã da última quarta-feira (19/3), a Secretaria Municipal de Direitos Humanos recebeu a visita de membros da equipe do Programa de Reintegração Social para Egressos do Sistema Prisional do Estado, da Secretaria Estadual, com intuito de fortalecer a parceria entre a Prefeitura e o Governo.Na ocasião estiveram presentes o representante da unidade local do Caef, Fabrício Kaiser; Ana Paula Silva e Maurício Munhoz, chefe de Departamento de Suporte Administrativo e chefe do Setor de Serviços Administrativos da Secretaria de Direitos Humanos, respectivamente; Larissa da Silva Turollo, chefe de Serviço de Atenção à Pessoa Egressa e Família da Regional Norte Araraquara; e Jean Carlos Zocatelli Barbosa, chefe de Serviço de Atenção à Pessoa Egressa e Família da Regional Oeste de Presidente Prudente.A Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família de Votuporanga, órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, tem intensificado suas ações com o objetivo de oferecer assistência integral a pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, para assegurar que recebam o apoio necessário para sua reintegração social de forma digna e respeitosa, promovendo autonomia e construção de uma postura cidadã.Em 2024, a Caef realizou mais de 5 mil atendimentos a egressos e mais de 960 atendimentos a familiares, demonstrando o impacto positivo do programa na comunidade. A cada ano, a unidade busca expandir suas ações, visando a reintegração social e a promoção da cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas egressas do sistema penal.A Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (Caef) é um órgão da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em funcionamento no município por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Votuporanga. Tem como objetivos principais, a articulação da rede social de apoio de apoio, serviços e políticas, através do fortalecimento da cidadania, da autonomia e da identidade dos atendidos em vulnerabilidade social e penal.O desenvolvimento do programa tem por base a assistência direta, o estreitamento dos vínculos familiares, a construção e ampliação da rede social de apoio, parcerias com órgãos governamentais ou não, além de projetos que priorizam a capacitação profissional e a geração de renda.A unidade está localizada na Rua Goiás, nº 3.597 (Patrimônio Velho) e o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para mais informações é o (17) 3422-4614.