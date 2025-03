Os consumidores de Votuporanga seguem preferindo os ovos de Páscoa das grandes marcas, como aponta o gerente da loja três do Supermercado Porecatu, Genildo Lima, que conversou com o A Cidade

publicado em 25/03/2025

Genildo Lima, gerente da loja três o Supermecado Porecatu, conversou com o A Cidade (Foto: A Cidade)

Os consumidores de Votuporanga seguem preferindo os ovos de Páscoa das grandes marcas, como aponta o gerente da loja três do Supermercado Porecatu, Genildo Lima, que conversou com o A Cidade.

Atualmente, a colocação dos ovos de Páscoa nos supermercados ocorre cerca de um mês e meio antes da data comemorativa; no entanto, como de costume, a maioria das pessoas deixa para adquirir o produto nos últimos dias antes do domingo de Páscoa.

Muitos consumidores também aguardam as promoções, que tendem a acontecer com a proximidade da data. “Próximo da Páscoa, sempre é negociado com os fornecedores, e a gente consegue algumas promoções”, comentou Genildo.

Neste começo de venda, os ovos que mais saem são os infantis. “Geralmente a pessoa está vindo com a criança, então ela pede”, apontou. No geral, os consumidores são mais interessadas nas grandes marcas. “As pessoas ainda são muito tradicionais nas principais marcas, aquelas mais conhecidas”, acrescentou.

As vendas de ovos de Páscoa crescem mesmo nos últimos três dias antes da data. “São nesses dias em que nós vendemos praticamente 60% da parreira de Páscoa. O pessoal deixa mesmo para a última hora”, falou.