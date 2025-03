O lançamento da campanha ocorreu na manhã de ontem, no Sicoob Credlíder do Pozzobon, patrocinador máster

publicado em 07/03/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o propósito de alavancar as vendas neste período pós-Carnaval, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e a Sicoob Credlíder deram início, na manhã de ontem, à campanha promocional "Votu Premiada". A iniciativa irá distribuir mais de R$ 20 mil em prêmios, incluindo um vale-compra de R$ 10 mil e outros 10 vales-compra de R$ 1 mil.Além disso, os 11 vendedores responsáveis pelas compras sorteadas serão contemplados, recebendo vales-compras de R$ 300 cada. O lançamento da campanha ocorreu na sede da Sicoob Credlíder, patrocinadora máster da ação, no bairro Pozzobon, e contou com a presença de lideranças locais. Entre os participantes estavam o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, empresários e representantes da sociedade civil. O vereador Marcão Braz representou a Câmara Municipal no evento.A partir de amanhã os cupons promocionais estarão disponíveis nas lojas associadas à ACV. Para participar, basta realizar uma compra nos estabelecimentos participantes, solicitar o cupom, preenchê-lo corretamente e depositá-lo nas urnas distribuídas pela cidade.A campanha segue até o dia 26 de março, com o grande sorteio programado para o dia 29 de março (sábado), na Praça da Concha, no centro de Votuporanga.Em conversa com a reportagem do jornal, a presidente da ACV, Natália De Haro, destacou que a iniciativa tem como objetivo incentivar o comércio local, movimentando a economia. “A Votu Premiada é uma nova roupagem da Liquida Votu, que é uma campanha tradicional aqui na cidade de Votuporanga. Ela está com um novo nome, mas com a mesma essência que é cobrir uma lacuna que existe entre Natal e o Dia das Mães, um período em que a gente não tem campanha com prêmios. Então, nós aproveitamos o Dia do Consumidor, 15 de março, para fazermos uma ação nesse período”, explicou.Osvaldo Caproni, presidente da Sicoob Credlíder, destacou que a ACV é uma grande parceira da cooperativa, portanto é sempre muito bom poder participar, contribuir com a Associação Comercial e consequentemente com a cidade. “Nós nascemos há 22 anos e nesse tempo todo somos companheiros da ACV, então esperamos que essa parceria continue sempre para o benefício do comércio de Votuporanga e do nosso município”, falou aoDurante o evento, o gerente geral da ACV Vanderlei Junqueira apresentou o novo aplicativo da associação para ser baixado gratuitamente em qualquer celular. A ferramenta traz informações detalhadas do comércio, como por exemplo, o cadastro das lojas associadas, contendo telefones, redes sociais e endereços de cada uma, sendo possível fazer ligações e encontrar localizações a partir do aplicativo.Outro atrativo do app da ACV será o Clube de Vantagens em que as lojas poderão oferecer descontos e promoções para os internautas.Para incentivar o uso do programa, a ACV apresentou a campanha “Tá no app, tá com sorte”. Quem baixar o aplicativo, concorre a R$ 1 mil em vale-compras.