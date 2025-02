Spark é voltado para universitários que precisam de apoio para tirar projeto ou ideia do papel

publicado em 06/02/2025

programa está com 10 mil vagas abertas em todo o Estado de São Paulo, inclusive para Votuporanga e região (Foto: Sebrae-SP)

Um projeto acadêmico ou uma simples ideia pode ter um potencial de escala? É o que o Spark, programa do Sebrae-SP pretende mostrar para universitários interessados em criar uma startup de sucesso. O programa está com 10 mil vagas abertas em todo o Estado de São Paulo, inclusive para Votuporanga e região.

As inscrições são gratuitas até o dia 31 de março e podem ser feitas por meio do link https://sebraeforstartups.sebraesp.com.br/startups/spark. O programa é promovido pelo Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao apoio às startups paulistas, e tem como objetivo demostrar para o mercado o potencial da academia na geração e desenvolvimento de inovação de tecnologia, engajando alunos para que se tornem empreendedores, por meio de capacitações, eventos de imersões e experiências inspiradoras

“A proposta é mostrar para o aluno, dentro do ambiente acadêmico, se o que ele está estudando e desenvolvendo envolve um problema real. Os especialistas auxiliam na análise de mercado e na verificação de um cenário promissor para o lançamento da startup”, explica Alessandra Ruchet, gestora do Spark.

No ano passado, o programa contou com mais de mil participantes de 180 cidades, além da colaboração de 200 instituições de ensino para atração de alunos interessados em desenvolver um negócio tecnológico ou tirar o estudo científico do papel. Durante o período de inscrição, o Sebrae-SP realizará palestras de empreendedorismo nas universidades para destacar o programa.

“O programa Spark é uma oportunidade incrível para todos os alunos e comunidade de transformar aquela ideia em negócio! ‘Spark’ significa fagulha, ou seja, é o momento inicial da jornada para empreender usando a inovação e tecnologia para isso. O Spark é gratuito e conta um time de sucesso para ajudar os inscritos em toda sua jornada!”, disse Guilherme Lui, consultor de negócios do Sebrae-SP, em Votuporanga.

Jornada

O Spark é dividido em fases e começa com 10 mil vagas abertas. Na primeira parte, serão realizados workshops online para auxiliar o participante quanto a comportamentos empreendedores necessários, além do desenvolvimento do projeto, com assuntos como validação de negócio, cliente ideal, MVP (do inglês Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável), construção desse MVP, marketing, ecossistema e fomento e pitch (apresentação rápida e objetiva).

A segunda parte contempla uma série de atendimentos com especialistas de mercado, após a realização de um diagnóstico com os projetos participantes. Todas as pessoas apresentam um pitch a uma banca avaliadora e os melhores serão selecionados para o Bootcamp, evento realizado em São Paulo para networking, mentoria e palestras. Serão ao todo 60 projetos selecionados, sendo 30 da cidade de São Paulo e 30 projetos de cidades do interior paulista. O evento terá duração de três dias e as passagens e hospedagens para os participantes do interior são pagas pelo Sebrae-SP.