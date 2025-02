A formação é 100% online, com certificação e ministrada por especialistas na área

publicado em 15/02/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs professores Tiago Moreno e Claudia Maria Ruiz estão promovendo uma oportunidade imperdível para profissionais da psicologia que desejam se aprofundar em abordagens terapêuticas modernas. Nos dias 15, 22 e 29 de março, eles realizarão os cursos “Terapia da Terceira Onda: Aperfeiçoe-se na Psicologia Comportamental”, uma formação 100% online, com certificação e ministrada por especialistas na área.As aulas ocorrerão das 8h30 às 12h, e as inscrições já estão abertas, com o valor de R$ 150. As vagas são limitadas, e os interessados podem garantir sua participação pelos telefones (17) 99757 – 1796 e (17) 99774 – 5968.A psicologia está em constante evolução, e os profissionais da área sabem da necessidade de atualização contínua para proporcionar o melhor atendimento aos pacientes. Pensando nisso, os psicólogos Tiago Moreno e Claudia Maria Ruiz estruturaram um programa abrangente que aborda algumas das técnicas mais avançadas da atualidade. Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos fundamentais para o aprimoramento profissional, incluindo a “Terapia de Esquema”, que ensina a lidar com padrões de comportamento profundamente enraizados; a “Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT)”, que explora métodos inovadores para auxiliar os pacientes a se comprometerem com mudanças significativas em suas vidas; e a “Terapia Comportamental Dialética (DBT)”, uma abordagem essencial para o tratamento de transtornos emocionais intensos e impulsivos.Os cursos serão ministrados por especialistas altamente qualificados. O Professor Mestre Tiago Moreno é psicólogo clínico comportamental, especialista em Análise Comportamental Aplicada, mestre em Psicologia da Saúde pela FAMERP e doutorando em Ciências da Saúde pela mesma instituição. Já a Professora Mestre Claudia Maria Ruiz é psicóloga clínica com especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), especialista em Terapia de Esquema pela Cognitivo do Sul e mestre em Psicologia Clínica pela PUC Campinas. Com essa formação, os participantes terão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos dos participantes e agregar novas técnicas ao repertório profissional, elevando a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes.Diante da crescente demanda por abordagens eficazes no tratamento psicológico, a participação nesses cursos representa uma excelente oportunidade para psicólogos que buscam excelência profissional. “Não perca a oportunidade de se aprimorar em técnicas terapêuticas de ponta. Inscreva-se agora e garanta o seu lugar neste curso que vai transformar sua prática profissional”, convidam Tiago e Cláudia Maria.