Ato foi realizado na tarde desta quarta-feira (1), com a presença de lideranças, familiares e amigos dos eleitos

publicado em 01/01/2025

Jorge Seba e seu vice Luiz Torrinha foram empossados na tarde desta quarta-feira (1) ao lado dos 15 vereadores (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em um ato solene, realizado na tarde desta quarta-feira (1), tomaram posse de seus respectivos cargos o prefeito Jorge Seba (PSD), seu vice Luiz Torrinha e os 15 vereadores eleitos em outubro do ano passado, para o mandato que se inicia agora e segue até o dia 31 de dezembro de 2028. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal de Votuporanga e contou com a presença de lideranças, familiares e amigos dos eleitos.

Primeiramente foram empossados os vereadores Emerson Pereira (PSD), Chandelly Protetor (Republicanos), Cabo Renato Abdala (PRD), Osmair Ferrari (PL), Serginho da Farmácia (PP), Daniel David (MDB), Nilton Santiago (MDB), Sargento Marcos Moreno (PL), Débora Câmara Romani (PL), Dr. Leandro (PSD), Carlim Despachante (Republicanos), Marcão Braz (PP), Natielle Gama (Podemos), O Wartão (União) e Vilmar da Farmácia (PSD). Na sequência, houve eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que manteve Daniel David como presidente, por unanimidade.

Após a votação, antes da posse do prefeito e vice, foi realizado um momento ecumênico durante a solenidade, com orações proferidas pelo padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida, pelo pastor Ademar Siqueira, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga, e Waldenir Cuin, presidente da Associação Espírita Irmão Mariano. Logo após, o presidente da Câmara e os vereadores empossados deram posse ao prefeito Jorge Seba e seu vice Luiz Torrinha.

Em seu discurso de posse, Seba fez um balanço da gestão que se encerrou na terça-feira (31) e elencou as prioridades para seu novo mandato, além de se comprometer a transformar Votuporanga a cada dia um lugar melhor para se viver.

“Há desafios, mas também fé e esperança, na certeza de que a qualidade de vida da população, a honestidade de princípios e o interesse público serão sempre nosso foco principal. A minha promessa, mais uma vez, é dar o meu melhor, com coragem e humildade, sendo um prefeito que ouve, que cuida e que ama a nossa cidade, como vocês tanto merecem. Vamos, mais do que nunca, amar e transformar Votuporanga no melhor lugar para se viver”, disse Jorge Seba.

Torrinha, por sua vez, em entrevista ao A Cidade, disse que não será um vice-prefeito coadjuvante, mas sim uma peça a mais de apoio ao governo de seu companheiro de eleição, Jorge Seba.

“Estou muito honrado. Trabalhei muito no setor privado e agora estou entrando na gestão pública para somar ao trabalho do Jorge Seba e da Rose Seba [primeira-dama]. Podem ter certeza de que eu irei me empenhar ao máximo para fazer de Votuporanga uma cidade cada vez melhor”, afirmou Torrinha.