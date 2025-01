O delegado votuporanguense, Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, assumiu ontem o comando do Deic em meio a polêmicas

publicado em 18/01/2025

O delegado votuporanguense, Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, assumiu ontem o comando do Deic em meio a polêmicas (Foto: Reprodução)

Da redaçãoO renomado delegado de Polícia Civil de Votuporanga, Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, assumiu ontem o comando do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), um dos cargos mais importantes da Polícia Civil no Estado de São Paulo. O votuporanguense chega ao posto, porém, em meio a um dos períodos mais conturbados da instituição, por conta do assassinato de Vinícius Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital).Sayeg, aliás, assume justamente o posto antes ocupado pelo delegado Fabio Pinheiro Lopes, conhecido como Fábio Caipira, após o antigo diretor do Deic ser citado na delação de Gritzbach, sobre supostas extorsões realizadas por policiais civis para interferir no inquérito sobre a morte do líder do PCC Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, em dezembro de 2021.Na ocasião, o delator disse ao Ministério Público do estado que o advogado Ramsés Benjamin teria se apresentado como uma pessoa com interlocução com o delegado Fábio Caipira. Esse advogado teria dito que se Gritzbach efetuasse o pagamento de R$ 5 milhões em propina, seu passaporte seria devolvido pelo então chefe do Deic. O delegado nega a acusação e afirma que Vinícius Gritzbach mentiu em sua delação premiada ou foi enganado pelo advogado Ramsés Benjamin.Em meio ao processo de delação, Vinícius Gritzbach foi executado a tiros, em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Anteontem, inclusive, a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu 15 policiais suspeitos de envolvimento na morte do empresário.O período conturbado em que chega ao comando do Deic, no entanto, será apenas mais um desafio na brilhante carreira do delegado votuporanguense Ronaldo Sayeg. Atualmente ele estava no comando do Denarc (Departamento de Investigações sobre Narcóticos), onde esteve à frente de uma série de grandes operações, inclusive Operação Downtown, uma das mais importantes do ano de 2024 para desarticular o ecossistema do crime organizado em diferentes pontos da região central de São Paulo.Sayeg tem 26 anos de carreira e é mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento, e doutorando em Função Social do Direito. Ele também é professor na Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra” – Acadepol.