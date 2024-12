Encontro destacou avanços obtidos após a capacitação realizada em março

publicado em 07/12/2024

Encontro destacou avanços obtidos após a capacitação realizada em março (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP promoveu, na terça-feira (3), o primeiro encontro de participantes do Empretec Rural, em Votuporanga. A edição reuniu 21 empreendedores do setor agropecuário e produtores rurais interessados em aprimorar suas práticas e fortalecer seus negócios. A turma participou do seminário realizado em março.O evento foi um momento de troca de experiências e reflexões sobre os aprendizados adquiridos durante o seminário, que é reconhecido por transformar a forma como empreendedores gerenciam seus empreendimentos.O Empretec Rural tem como objetivo desenvolver competências essenciais ao comportamento empreendedor, utilizando uma metodologia que combina teoria com exercícios práticos e desafios reais. O programa é voltado especificamente para o agronegócio, um dos setores mais relevantes da economia no Noroeste Paulista.Durante os seis dias de atividades, os participantes enfrentaram dinâmicas que os incentivaram a explorar seus limites, buscar soluções criativas e aplicar estratégias de gestão eficazes. No encontro pós-seminário, foi possível observar resultados práticos e a evolução nos negócios, com relatos de aumento na produtividade, faturamento e organização das propriedades rurais.O Empretec Rural é uma peça-chave para impulsionar o agronegócio na região de Votuporanga. “O setor agropecuário é um dos motores da economia regional, e investir na capacitação de seus agentes é fundamental para manter a competitividade e a inovação no campo”, destacou Eliana Germano, consultora do Sebrae-SP.