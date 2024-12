Jorge Seba, seu vice Torrinha e os 15 vereadores eleitos por Votuporanga foram diplomados na manhã de ontem

publicado em 19/12/2024

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista ao, o prefeito reeleito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), agora diplomado para mais quatro anos frente ao município, se disse honrado por ser reconduzido ao cargo e prometeu uma nova gestão focada no desenvolvimento e no cuidado com as pessoas.“É uma honra muito grande podermos receber esse referendo da população, que nos reconduziu para mais quatro anos, onde poderemos cuidar do destino de Votuporanga e vou reverter essa confiança em trabalho. Nos primeiros quatro anos tivemos uma série de situações que tivemos que enfrentar, como a pandemia e a grande quantidade de precatórios, mesmo assim conseguimos deixar Votuporanga melhor do que encontramos. Agora, ao ser reconduzido para mais quatro anos, assumo o compromisso de entregar a cidade ainda melhor em 2028”, afirmou o prefeito.Ao lado de Jorge Seba foi diplomado também o novo vice-prefeito de Votuporanga, Luiz Torrinha. Ao falar de seu parceiro do Executivo a partir de 2025, porém, o prefeito fez questão de agradecer o seu atual vice-prefeito, Cabo Valter (MDB).“Quero cumprimentar e agradecer o meu atual vice-prefeito, Cabo Valter, pelo companheirismo e dedicação nestes quatro anos. Por força das circunstâncias e a política é assim mesmo, hoje nós temos a figura do Luiz Torrinha e tenho certeza que a mesma determinação que encontramos no Cabo Valter eu encontrarei no Torrinha”, completou Seba.Além do prefeito do vice foram diplomados também os 15 vereadores que irão compor a Câmara Municipal de Votuporanga a partir de 2025. Sete deles já fazem parte da atual legislatura e foram reeleitos, enquanto os outros oito, irão renovar a Casa de Leis. São eles:Emerson Pereira, Dr. Leandro e Vilmar da Farmácia pelo PSD; Sargento Marcos Moreno, Débora Câmara Romani e Osmair Ferrari pelo PL; Chandelly Protetor e Carlim Despachante pelo Republicanos; Serginho da Farmácia e Marcão Braz pelo PP; Daniel David e Nilton Santiago pelo MDB; Natielle Gama (Podemos); Cabo Renato Abdala (PRD); e O Wartão (União).