publicado em 14/12/2024

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O suplente de vereador Emerson Reganin (Podemos), que assumiu uma vaga na Câmara Municipal durante o mês de dezembro em razão do afastamento de Chandelly Protetor (Republicanos), se despede na próxima segunda-feira (16) das sessões orfinárias, mas antes esteve em Brasília para fazer pedidos de emendas parlamentares. Ele se reuniu com a deputada federal Renata Abreu e aos deputados federais, Fausto Pinato e Rodrigo Gambale com o objetivo de beneficiar áreas essenciais do município, como saúde, esporte e a Santa Casa.

Entre as solicitações, o vereador requisitou à deputada Renata Abreu a destinação de R$ 500 mil para o custeio da Secretaria de Saúde. Os recursos serão utilizados para a aquisição de medicamentos e equipamentos, permitindo melhorias estruturais e no atendimento à população.

Além disso, o vereador solicitou uma emenda parlamentar de R$ 200 mil para a secretaria municipal de Esportes e Lazer, com o objetivo de fomentar a prática esportiva, especialmente entre jovens e crianças. A verba será utilizada para ampliar as ações da pasta, que já realiza um trabalho destacado na promoção do lazer e da qualidade de vida dos cidadãos.

Outro pedido foi direcionado à Santa Casa de Votuporanga, instituição de referência para mais de 53 municípios da região. O vereador solicitou a destinação de R$ 200 mil em emendas parlamentares, com foco no fortalecimento estrutural e operacional do hospital.