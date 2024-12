O prefeito Jorge Seba fez a entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel

publicado em 12/12/2024

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga vivenciou um momento mágico com a chegada do Papai Noel, na noite desta quarta-feira (11), evento que marcou o início oficial das celebrações natalinas e da abertura do comércio em horário especial. A ação atraiu famílias e crianças que aguardavam ansiosamente pela aparição do Bom Velhinho.O Papai Noel percorreu as principais ruas da cidade em uma carreata que teve início na Faria Veículos, na zona Norte. Durante o trajeto, ele acenou para as crianças e espectadores. Durante o desfile, ocorreu a exibição do carro 0km que será sorteado na Campanha de Natal da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) em parceria com a Faria Veículos, uma iniciativa que incentiva as compras no comércio local.O ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel na Praça da Concha Acústica, onde ele foi recebido pelo prefeito Jorge Seba, que realizou a entrega simbólica da chave da cidade, gesto que oficializou o início das festividades natalinas.A programação marca o início do horário especial de funcionamento do comércio, uma tradição que busca proporcionar maior conveniência para as compras de fim de ano. Desde anteontem, as lojas estão abertas das 9h às 22h, oferecendo mais tempo para os consumidores aproveitarem as promoções e realizarem suas compras de fim de ano.O mês de dezembro terá os sábados (14 e 21) com atendimento das 9h às 18h; nos dias de semana, de 11 a 13 e 16, 20 e 23 será das 9h às 22h; na terça-feira, véspera do Natal será das 9h às 16h; na quinta-feira, dia 26, pós-Natal, será das 13h às 18h; o sábado, dia 28, será das 9h às 13h, e na terça-feira (31), véspera do Ano Novo, das 9h às 16h. No dia 2 de janeiro, o atendimento recomeça às 13h e segue até 18h.A Campanha de Natal da ACV e Faria Veículos distribui mais de R$ 110 mil em prêmios para quem comprar nas lojas participantes e preencher os cupons durante o mês de dezembro. O grande sorteio acontecerá no dia 4 de janeiro de 2024.A promoção sorteará o carro mais vendido do Brasil em 2024: o VW Pollo Track 1.0, na cor Preto Ninja com air bag dianteiros e laterais, ar condicionado, computador de bordo, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, sistema multimídia VW Play e muito mais. Os clientes também vão concorrer a 10 vales-compras de R$ 1 mil. E os comerciários que fizerem as vendas campeãs vão ganhar R$ 300 em vales-compras. Para participar, é preciso comprar nas lojas identificadas com os cartazes e preencher os cupons corretamente.