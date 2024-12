Acidente ocorreu na madrugada de ontem, no cruzamento da rua Amazonas com a rua Tibagi, próximo à escola José Manoel Lobo

publicado em 11/12/2024

José Artur Pianta Silva, de 25 anos, morreu após colidir sua moto com uma árvore no cruzamento da rua Amazonas com a Tibagi (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Um jovem, de apenas 25 anos de idade, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no centro de Votuporanga, na madrugada de ontem. José Artur Pianta Silva colidiu com sua motocicleta contra uma árvore no cruzamento da rua Amazonas com a rua Tibagi, próximo à escola José Manoel Lobo.

Conforme os registros policiais, o acidente ocorreu por volta das 2h. Na ocasião, por motivos ainda a serem esclarecidos pela investigação, o rapaz perdeu o controle do veículo e acabou batendo.

Unidades de resgate foram acionadas e se deslocaram rapidamente ao local, onde resgataram José Artur ainda com vida. Ele foi encaminhado às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu, por volta das 5h.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e periciou o local para apontar as possíveis causas do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga, inclusive com o auxílio de câmeras de segurança das proximidades.

José Artur trabalhava em um restaurante japonês localizado na avenida João Gonçalves Leite e deixa os pais Gustavo da Silva Neto e Marilúcia Alves Pianta, além do irmão Gustavo Pianta Silva.