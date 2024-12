Um gesto de amor ao próximo, o bazar ocorre no Centro Paroquial de Eventos Nossa Senhora Aparecida

publicado em 14/12/2024

Família de Valéria Lamon realiza bazar para a Casa Abrigo de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Neste sábado (14), das 9h às 13h, o Centro Paroquial de Eventos Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua São Paulo, 3.593, será palco de um bazar especial em memória de Valéria Lamon. A ação tem como objetivo destinar os pertences pessoais de Valéria, que, de acordo com sua família, não terão mais utilidade para os familiares, mas podem beneficiar outras pessoas. O Bazar já teve uma edição no dia 7 e continua neste sábado (14).O evento conta com uma variedade de itens à venda, incluindo bijuterias, roupas e sapatos novos e usados. A renda arrecadada será integralmente destinada à Comunidade Assistencial Irmãos Emaús (Casa Abrigo), uma instituição que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social.A iniciativa também reflete o desejo de Valéria Lamon de contribuir para causas sociais, com sua família honrando essa memória e promovendo o bem-estar coletivo.O evento promete ser uma oportunidade para quem desejar adquirir itens diversos e, ao mesmo tempo, colaborar com uma causa nobre.Todos são convidados a participar e ajudar, seja com a compra dos produtos ou com a divulgação da ação. O objetivo é transformar a lembrança de Valéria em um gesto de solidariedade, que proporcionará um futuro melhor para muitas pessoas.