Acidentes causados por uso de celulares ao volante se tornaram a segunda maior motivação de morte por causa externa

publicado em 07/12/2024

Existe um aumento considerável de infrações e acidentes causados pelo uso indevido de celulares (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) mostram que acidentes causados por uso de celular ao volante se tornaram a segunda maior motivação de morte por causa externa, superando a quantidade de acidentes causados por motoristas que dirigiram após o consumo de álcool. Em Votuporanga, até o dia 30 de novembro, já foram registradas mais de 1.600 ocorrências por uso indevido do celular no trânsito.Dados da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança (Setran), mostram que foram aplicadas 1.612 multas por “dirigir veículo manuseando telefone celular”. O valor da infração, é de R$ 293,47.No mesmo período, foram registradas 1.368 ocorrências por “dirigir veículo segurando telefone celular”, na qual o valor da multa é de R$ 293,47. Por fim, foram aplicadas 325 multas por “dirigir veículo utilizando-se de telefone celular”, na qual a infração custa R$ 130,16.Em conversa com o, o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Nilson Macena Ferreira, explicou que constantemente são realizadas campanhas educativas e temáticas com foco na utilização correta do aparelho celular nas vias de trânsito. “As ações buscam informar quais as consequências do mau uso ou uso incorreto do aparelho, o que pode ocasionar até mesmo em acidentes fatais”, comentou.Neste ano, a Setran seguiu os temas educativos propostos pelo Governo Federal, que teve como tema “Paz no Trânsito”, e Governo do Estado de São Paulo. “A respeito do tema sobre o uso do aparelho celular no trânsito, trata-se de uma campanha específica que é desenvolvida pela Secretaria, tendo em vista o aumento considerável de infrações e acidentes causados pelo uso indevido de celulares”, contou Macena.Tempo de reação reduzido: o uso do celular, mesmo para ações rápidas como verificar uma mensagem, pode retardar o tempo de resposta do condutor em situações de emergência.Foco dividido: a atenção se divide entre o celular e a direção, reduzindo a percepção de riscos ao redor, como pedestres, ciclistas ou mudanças nas condições da via.Colisões traseiras: motoristas distraídos frequentemente não percebem a redução de velocidade dos veículos à frente.Mudança involuntária de faixa: ao olhar para o celular, é comum que o veículo desvie da trajetória, aumentando o risco de colisões laterais.Atropelamentos: pedestres podem ser atingidos por motoristas que não estão atentos a travessias.Lesões graves ou fatais: acidentes causados pelo uso do celular no trânsito podem resultar em ferimentos severos ou morte para motoristas, passageiros e terceiros.Consequências legais: além dos danos físicos, o motorista pode enfrentar multas, suspensão da carteira de habilitação ou até processos judiciais em casos graves.Reparos no veículo, pagamento de multas ou compensação por danos materiais e pessoais podem pesar financeiramente.Digitar mensagens: exige que o motorista tire os olhos da estrada e as mãos do volante.Fazer ou atender ligações: mesmo com dispositivos viva-voz, a conversa pode distrair o motorista.Usar aplicativos ou redes sociais: a necessidade de atenção visual e mental é incompatível com a segurança no trânsito.