Projeto existe desde 2012 e contempla 7 salas multifuncionais completas na cidade

publicado em 03/12/2024

Salas multifuncionais estão em funcionamento desde 2012 em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoHá tempos Votuporanga é referência na região quando o assunto é Inclusão na Educação. Tudo isso graças as salas multifuncionais (AEE) que atendem alunos com deficiências físicas ou intelectuais, transtorno globais de desenvolvimento (espectro autista) e crianças com altas habilidades - superdotação. O projeto é fruto de um trabalho contínuo desde 2012.Foi naquele ano, em 2012, que a então assessora pedagógica de Educação Especial da Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga, Fabiane Cristina Mateus, fez um projeto para pleitear salas multifuncionais (Atendimento Educacional Especializado) junto ao MEC – Mistério da Educação.Com a positiva do Ministério da Educação, a cidade de Votuporanga, por meio desse projeto, foi contemplada com 7 salas multifuncionais completas. Na ocasião, a assessora Fabiane Cristina Mateus foi até Brasília(DF) receber em mãos a aprovação do projeto, do então Ministro da Educação da época.Após a conquista para Votuporanga, Fabiane Mateus fez questão de realizar um estudo completo para distribuir da melhor maneira possível as salas multifuncionais na rede municipal da cidade.Hoje, Votuporanga conta com 31 unidades escolares. São 8.295 alunos que frequentam creche, pré-escola e o ensino fundamental I (1º ao 5º ano). O município ainda atende no contraturno os alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) com cerca de 70 crianças laudadas, distribuídas nos polos de AEE.Vale ressaltar que as salas multifuncionais de AEE, que na época foi uma grande conquista para o município, continuam depois de 12 anos em pleno funcionamento tendo resultados positivos quanto a qualidade na aprendizagem desses alunos.“É uma realização sem tamanho, uma satisfação enorme fazer parte desse projeto. Na época, eu estava como assessora de educação especial, e fiz este projeto pensando na melhoria da Educação dessas crianças do município. Hoje é maravilhoso ver este projeto ativo e colhendo frutos”, disse a professora de educação Especial, Fabiane Cristina Mateus.Para Fabiane, a evolução na Educação do município com este projeto é mais do que clara. “São muitas histórias de sucesso de alunos que frequentam ou já frequentaram essas salas de aulas. E também a satisfação dos pais com o atendimento oferecido. Para ser ter ideia, hoje temos alunos que foram atendidos nas salas de AEE e estão no mercado de trabalho”.As escolas que contemplam o projeto são: CEM Profa. Anita Liévana Camargo, CEM Prof. Benedito Israel Duarte, CEM Prof. Faustino Pedroso, CEM Prof. Clary Brandão Bertoncini, CEM Prof. Irma Pansani Marin, CEM Profa. Maria Martins e Lourenço e CEM Profa. Neyde Tonanni Marão.