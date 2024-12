Cerimônia de diplomação ocorreu na manhã de ontem, na Câmara de Votuporanga, com a presença dos eleitos, amigos e familiares

publicado em 19/12/2024

A Câmara de Votuporanga foi o palco ontem da cerimônia de diplomação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos da Comarca (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCom a Câmara Municipal cheia, a juíza da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, promoveu ontem pela manhã a diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos, em outubro deste ano, nas cidades de Álvares Florence, Parisi, Valentim Gentil e Votuporanga. Trata-se do ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo, em 1º de janeiro.O ato foi prestigiado por autoridades civis e militares da região e contou com a presença também dos familiares e amigos dos eleitos. O ato foi abrilhantado ainda pela participação da banda da Polícia Militar, que executou o hino nacional brasileiro e outras músicas enquanto a cerimônia transcorria.Em seu discurso, a juíza Gislaine Vendramini citou Rui Barbosa, ao pedir para que cada um dos ali diplomados honrem os cargos para os quais foram eleitos e busquem sempre o bem comum da população que vive nos municípios da Comarca.“Rui Barbosa, jurista e estadista, disse: a política não deve ser a arte de enganar, mas a ciência de servir. Cuidem dos espaços públicos, da educação, da economia e especialmente da população, buscando sempre o bem comum e a justiça. Em nome do Poder Judiciário parabenizo todos os eleitos que representam o Poder Executivo e Legislativo. A união entre os três poderes é prevista na nossa Constituição e é garantia para que tudo funcione melhor. Que as vossas gestões sejam exemplo de dedicação e transformação para os nossos municípios”, disse a juíza.O ato também foi acompanhado pelo promotor eleitoral Marcus Vinicius Seabra, que, ao tomar a palavra, disse que as eleições deste ano transcorreram com educação e inteligência, de forma que a Justiça Eleitoral não teve que intervir.“Ao mesmo tempo em que lhes parabenizamos pela vitória nas eleições, lembramos que é uma grande responsabilidade para o ocupante do cargo público. Ele está lá para servir, ser servo da população, da coletividade e do bem-estar de todos. Que isso não sejam meras e bonitas palavras no discurso, mas sim um ideal dos senhores no dia a dia., seja no Executivo ou no Legislativo. Passada a euforia das eleições, as emoções do momento, é hora de dobrarmos as mangas e começar a trabalhar para a população e alavancar o progresso das nossas cidades”, afirmou.A solenidade de ontem também coroou o trabalho dos servidores do Cartório Eleitoral de Votuporanga que, sob o comando do diretor da unidade, Robson Oliveira, conduziram o pleito de forma tranquila e transparente.