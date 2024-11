O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), esteve em Brasília, onde participou de reuniões com deputados federais e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França

O vereador Jura se reuniu com o ministro do Empreendedorismo Márcio França, onde apresentou demandas da região (Foto: Assessoria)

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), esteve em Brasília, onde participou de reuniões com deputados federais e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Durante o encontro, Jura apresentou uma série de demandas para desburocratizar e fortalecer o setor de MEIs (Microempreendedores Individuais), destacando a relevância dessas ações para o desenvolvimento econômico de Votuporanga e região.

Entre os pleitos do vereador, estavam a simplificação na emissão de notas fiscais para MEIs, onde sugeriu a criação de um aplicativo que permita aos microempreendedores emitir notas fiscais de forma prática e gratuita, eliminando a necessidade de certificados digitais custosos e processos burocráticos no Posto Fiscal.

O vereador também defendeu consultorias gratuitas do Sebrae, com a ampliação do acesso às consultorias da entidade, argumentando que a gratuidade incentivaria a profissionalização e o crescimento sustentável dos pequenos negócios.

Jura solicitou ainda a facilitação de crédito para maquinário e equipamentos, ressaltando a importância de oferecer condições acessíveis de financiamento para que os microempreendedores possam modernizar e expandir suas operações; e melhoria nos canais de atendimento governamentais, onde solicitou agilidade e eficiência no atendimento por parte da Receita Federal, e outros órgãos, visando reduzir a complexidade dos processos que desestimulam o empreendedorismo.

Durante a reunião, o ministro Márcio França reconheceu a importância das propostas e destacou que seu ministério, por ser recente, dispõe de recursos específicos para apoiar microempresas, empresas de pequeno porte, artesãos e outros setores do empreendedorismo. França também se comprometeu a manter o diálogo aberto com as lideranças de Votuporanga para concretizar projetos que fortaleçam a economia local.

“Essas iniciativas são essenciais para construir um ambiente de negócios mais inclusivo e próspero. O MEI é a base da nossa economia, e com o apoio do ministério, podemos desburocratizar e oferecer suporte concreto aos microempreendedores”, afirmou Jura.