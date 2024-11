Um novo espaço, um novo sorriso: a Oral Sin apresenta sua moderna clínica, pronta para transformar vidas.

publicado em 13/11/2024

No mês de setembro, Votuporanga ganhou um novo ponto de referência em saúde bucal com a reinauguração da Oral Sin, uma das maiores redes de implantes dentários do Brasil. Sob a direção dos experientes protéticos André Luiz da Silva Praconi e Leandro Lourenço Barbosa, a clínica se destaca por um ambiente acolhedor e moderno, localizada na Rua Paraíba, 3770, no bairro Patrimônio Velho.

A cerimônia de reinauguração foi um evento marcante, com a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama, Rose Seba. O evento também contou com representantes da Associação Comercial e líderes empresariais da região, reforçando a importância da clínica para a comunidade. O Padre Gilmar Margotto fez uma bênção especial para a nova unidade, e um coquetel requintado, acompanhado por um DJ, tornou a celebração ainda mais animada.

Compromisso com a Saúde Bucal

A Oral Sin é reconhecida por sua excelência em implantes dentários, tendo realizado mais de 300 mil procedimentos anualmente. Os sócios Praconi e Barbosa são proprietários do laboratório Unilabor, em São José do Rio Preto, e também gerenciam outras unidades da Oral Sin em cidades como Penápolis, José Bonifácio e Frutal. Com quase 20 anos de experiência no setor, a clínica vai além da estética: ela se dedica a melhorar a autoestima e o bem-estar de seus pacientes.

Além dos implantes, a Oral Sin oferece uma ampla gama de serviços, incluindo próteses, implantes e estética dental. Cada um desses serviços é realizado com tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade, garantindo que os pacientes recebam o melhor cuidado possível. A clínica está equipada com avançados sistemas de imagem e diagnósticos, que ajudam os dentistas a planejar e executar tratamentos de forma mais precisa e eficaz.

A Equipe de Profissionais

Uma das características que distingue a Oral Sin é sua equipe altamente qualificada. Profissionais como Dr. Guilherme Ventura, Gabriela Fernandes, Thais Pansani, Lucinete Filigueira, Jaqueline Barboza, Lidiana Zeballos e Fátima de Magalhães estão comprometidos em oferecer atendimentos personalizados. O processo de atendimento começa com uma avaliação sem custo, realizada pelo Dr. Ventura, que estabelece um plano de tratamento adequado para cada paciente.

A equipe da Oral Sin também se destaca pela constante atualização e capacitação. Os profissionais participam regularmente de cursos e seminários, garantindo que estão sempre à frente nas inovações e tendências da odontologia. Isso não apenas melhora a qualidade dos serviços prestados, mas também proporciona aos pacientes um atendimento mais seguro e eficaz.

Importância de Visitas Regulares ao Dentista

É fundamental lembrar que a saúde bucal é um aspecto vital do bem-estar geral. Consultas regulares ao dentista ajudam a identificar problemas precocemente e a prevenir doenças mais sérias, como cáries e doenças gengivais. A Oral Sin adota um rigoroso protocolo de avaliação, garantindo segurança e confiança na escolha do tratamento ideal.

Além de oferecer implantes dentários de qualidade, a Oral Sin promove a conscientização sobre a importância de uma boa higiene bucal e das visitas periódicas ao dentista. Manter a saúde dental em dia não apenas melhora a aparência, mas também contribui significativamente para a saúde geral do organismo. Problemas bucais não tratados podem levar a complicações de saúde mais sérias, incluindo infecções e doenças cardíacas.

Transformando Vidas em Votuporanga

A reinauguração da Oral Sin em Votuporanga representa um passo importante na promoção da saúde bucal na região. A clínica não apenas oferece tratamentos de ponta, mas também cria um ambiente acolhedor onde os pacientes se sentem seguros e bem tratados. O compromisso da Oral Sin em devolver sorrisos e transformar vidas se reflete na dedicação de sua equipe e na qualidade dos serviços prestados.

Inovação e Tecnologia

Um dos destaques da nova clínica é a incorporação de tecnologia de última geração. A Oral Sin investe em equipamentos de alta tecnologia e essa inovação não apenas melhora a eficácia dos tratamentos, mas também proporciona maior conforto e rapidez aos pacientes.