publicado em 12/11/2024

Evento terá início no dia 16 deste mês e segue até o dia 25, em diferentes locais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga divulga a programação da 24ª Semana da Música. As apresentações começam no dia 16 de novembro e seguem até o dia 25.

Durante nove dias a população poderá conferir diversas atrações dos mais variados gostos e estilos musicais. O calendário está repleto de opções com shows de trios, duetos, bandas e corais.

Entre as apresentações, haverá artistas locais contemplados com o Programa Bolsa Cultura, a tradicional Banda Zequinha de Abreu, Orquestra de Violões e também apresentação do projeto: “Mulheres de todos os cantos um canto”, um projeto que enaltece a figura feminina e transmite mensagens de empoderamento.