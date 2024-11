O documentário foi um dos projetos aprovados no Edital n° 01/2023, da Lei Paulo Gustavo

publicado em 18/11/2024

Elaine Cristina Ferreira de Oliveira lançou um material didático e educativo sobre a história da cidade (Foto: Divulgação)

A professora municipal, doutora em Estudos Linguísticos e escritora Elaine Cristina Ferreira de Oliveira lançou um material didático e educativo às crianças e adultos sobre a história de nossa cidade. Trata-se do documentário intitulado: “A HISTÓRIA DE VOTUPORANGA PARA CRIANÇAS – uma leitura inclusiva aos pequenos e aos grandes leitores”.A docente, que leciona na escola CEM Professora Clary Brandão Bertoncini, foi uma das contempladas pela Lei Complementar nº 195, de fomento à execução de ações culturais das demais áreas culturais – LEI PAULO GUSTAVO e, desde o ano passado, têm desenvolvido atividades de produção e pós-produção deste trabalho audiovisual.Nas palavras da autora: “A fim de expandir ainda mais os horizontes desse projeto, propomos apresentar a história do município de Votuporanga com uma nova roupagem: em material audiovisual. A justificativa é oferecermos um importante recurso para que todas as pessoas, em especial as PCDs (pessoas com necessidades especiais), sejam jovens estudantes ou adultos, tenham acesso a uma obra regional, que conta a história da cidade em que moram. Portanto, nosso projeto propõe que a prática de inclusão social seja realidade na literatura de nossa região, ‘dando voz’ a um público muitas vezes esquecido em atividades culturais.”Para realizar esse feito a professora, em parceria com seu esposo e pesquisador historiográfico Ravel Gimenes, realizaram pesquisas de imagens, vídeos e documentos sobre os primeiros anos da cidade de Votuporanga (inclusive sobre informações e datas anteriores a esse período). Em seguida, em trabalho conjunto com a empresa Taynara Morisa Videomaker realizaram as filmagens do documentário em diversos pontos da cidade, como Parque da Cultura, Praça Matriz, Cinema e Câmara Municipal, nos quais a professora narrou os principais acontecimentos relacionados à história do município, oriundos do livro “A História de Votuporanga para crianças” escrito por ela própria.As etapas após as filmagens incluíram, por sua vez, a edição de todo o material filmado, a inclusão de legendas, efeitos sonoros e visuais; além da interpretação em LIBRAS do material (realizado pela professora e intérprete de LIBRAS, Lilian Merez Remanaschi Ferrarezi). Todas as etapas mencionadas acima tiveram a duração aproximada de um ano.Com a conclusão de todo o trabalho, o documentário foi lançado no mês de aniversário da cidade de Votuporanga, agosto, em dois momentos:- 1ª sessão, realizada no dia 16 de agosto, no CICT (Parque da Cultura, no espaço Cinema), em que contou com a presença de crianças da escola CEM Clary, discentes da escola CEM Anita, representantes da comunidade surda da cidade, acompanhados das suas professores e intérpretes, e representante da Secretaria Municipal de Educação e- 2ª sessão, feita no dia 23 de agosto, no Centro de Convenções, a qual participaram alunos da rede municipal de ensino, também acompanhados por suas professoras.Para os interessados, é possível conferir o material produzido pela docente no Youtube, por meio do link https://www.youtube.com/watch?v=hfqBdxxNEQQ.Além deste site, outras mídias envolvendo os projetos da educadora são:Facebook: https://www.facebook.com/votuporangaparacriancasInstagram: https://www.instagram.com/votuporangaparacriancas/O documentário infantil “A HISTÓRIA DE VOTUPORANGA PARA CRIANÇAS – uma leitura inclusiva aos pequenos e aos grandes leitores” é um dos projetos realizados com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo. O embasamento legal para a realização desta ação cultural é regularizada em Votuporanga com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023. As ações realizadas foram orientadas e respaldadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de nossa cidade (SECULT).