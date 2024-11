Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura de Votuporanga emitiu um alerta para que proprietários de terrenos mantenham suas áreas limpas, evitando o acúmulo de lixo, entulho e mato alto

publicado em 05/11/2024

No último dia 1º foi iniciada a terceira e última etapa da fiscalização de terrenos baldios em Votuporanga neste ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura de Votuporanga emitiu um alerta para que proprietários de terrenos mantenham suas áreas limpas, evitando o acúmulo de lixo, entulho e mato alto. A medida visa combater a proliferação de pragas, como escorpiões, aranhas, cobras, ratos e, especialmente, o mosquito da dengue, que se multiplica facilmente nessa época do ano.

Para garantir a limpeza das áreas, o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazenda iniciou no último dia 1º à terceira e última etapa de fiscalização de 2024, com prazo final em 15 de dezembro. De acordo com o Código de Posturas do Município, os proprietários que não realizarem a limpeza estão sujeitos a multa, e, caso a irregularidade seja constatada, a Prefeitura providenciará a limpeza, repassando o custo do serviço e aplicando a autuação.

A multa para quem não limpa o seu terreno é de 40 UFMs (Unidade Fiscal do Município), que equivale a R$ 189. Já a multa máxima, referente aos terrenos com mais de 5 mil m², é de 90 UFMs, que equivale a R$ 426,60. Além disso, há o custo da limpeza, que é repassado para o morador autuado.