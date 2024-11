A Prefeitura de Votuporanga segue com as licitações em andamento para a compra dos uniformes escolares para 2025

publicado em 26/11/2024

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga realizou no último dia 21 a licitação para aquisição de uniformes escolares para 2025. Além deste processo, outro pregão também será realizado para compra dos calçados que são entregues no mesmo kit aos alunos matriculados nas escolas municipais.No edital dos uniformes constam camisetas de manga curta, regatas e bermudas. Já o edital de calçados é composto por pares de tênis e de sandálias tipo papetes.A abertura dos processos de licitação com antecedência contribui para a previsão de entrega dos itens logo no início do ano letivo, no entanto, como são realizados pregões eletrônicos, normalmente, há concorrência de várias empresas interessadas em todo o território nacional, o que nos últimos anos levou a impasses jurídicos que provocaram o atraso na entrega.As duas licitações resultarão em uma Ata de Registro de Preços válida por um ano. Isso permite com que a Secretaria da Educação faça pedidos no decorrer deste prazo, facilitando a gestão do serviço.Nos dois processos, as empresas classificadas como habilitadas, detentoras da melhor proposta, antes de serem declaradas vencedoras, são convocadas para apresentarem amostras dos produtos para análise da qualidade, devendo respeitar as especificações contidas no processo.