publicado em 08/11/2024

Para minimizar os efeitos das chuvas previstas, a distribuidora montou um esquema com aumento do contingente de profissionais (Foto: Divulgação)

Da redação

A Neoenergia Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Votuporanga e região, reforçou as equipes de prontidão para atender os possíveis casos de queda de energia em meio ao alerta da Defesa Civil de temporais para a região nos próximos dias. Os níveis acumulados de chuva podem variar entre altos e muito altos e virem acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Este alerta é devido à passagem de uma frente fria pelo Sudeste. Para minimizar os efeitos das chuvas previstas, a distribuidora montou um esquema especial com aumento significativo do contingente de profissionais em campo, na operação e no atendimento à população para que o sistema opere dentro da normalidade o maior tempo possível.

A empresa também está acompanhando boletins meteorológicos e posicionando estrategicamente suas equipes onde a previsão de impacto pode ser maior. Essa iniciativa tem o objetivo de minimizar os efeitos de possíveis interrupções no fornecimento de energia nas áreas de concessão.

Orientações

A Neoenergia Elektro, preocupada com a segurança de seus clientes, reforça orientações importantes em caso de alagamentos:

Quando a residência for atingida pela água, desligue o disjuntor de energia no padrão de entrada. Se o mesmo também for atingido, ligue para a concessionária e peça o desligamento do ramal de serviço;