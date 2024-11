O campus de Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para quatro qualificações

publicado em 07/11/2024

De acordo com o IFSP, as inscrições para todas as qualificações terminam nesta quinta-feira (7) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brForam prorrogadas até esta quinta-feira (7) as inscrições para uma série de cursos gratuitos na área de tecnologia, destinados a qualquer pessoa interessada. As qualificações são ofertadas pelo campus de Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).Ao todo, são oferecidos três minicursos, com carga horária de 10 horas cada, e uma oficina de 4 horas, todos presenciais e realizados nos laboratórios de informática do campus. Os minicursos disponíveis são “WebArt: Criando Seu Portfólio utilizando HTML e CSS”, “Desenvolvimento de Jogos com Gamemaker” e “Redes de Computadores”. Além desses, a oficina “Spring Boot: Explorando o Ecossistema Java” está sendo ofertada para aqueles que já possuem conhecimentos técnicos na área.As inscrições para os cursos devem ser realizadas no site do IFSP de Votuporanga, o vtp.ifsp.edu.br. Para os minicursos, não é necessário ter conhecimento prévio na área, apenas interesse e noções básicas de uso de computador. A oficina, por sua vez, é voltada para indivíduos com conhecimentos em Banco de Dados e Programação em Java, que tenham interesse em aprofundar seus estudos no ecossistema Java e no desenvolvimento de APIs REST utilizando Spring Boot, Data JPA, Spring DevTools e Lombok. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.No minicurso “Redes de Computadores” são cinco encontros, das 8h às 10h, às sextas-feiras, totalizando uma carga horária de 10 horas. Já o minicurso “Desenvolvimento de Jogos com Gamemaker” começa no dia 8 de novembro, das 8h às 10h30, com quatro encontros semanais também às sextas-feiras e carga horária de 10 horas. O minicurso “WebArt: Criando Seu Portfólio utilizando HTML e CSS” terá a mesma data de início e formato, também com quatro encontros de 8h às 10h30, sempre às sextas-feiras. A oficina “Spring Boot: Explorando o Ecossistema Java” será realizada no sábado, dia 9 de novembro, das 8h às 12h, com carga horária total de quatro horas.Todas as atividades são práticas e conduzidas pelos alunos do quarto semestre do curso de Sistemas de Informação do IFSP, supervisionados pela professora Juliana Franciscani. Os participantes receberão certificado de conclusão ao término dos cursos e da oficina.As inscrições para todas as qualificações terminam hoje. O campus Votuporanga está localizado na zona Norte de Votuporanga, na avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3.014, no Bairro Pozzobon. Os telefones de contato são (17) 98136 – 0276 (celular) e (17) 3426-6998 (fixo e WhatsApp).