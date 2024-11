A chuva também gerou transtornos; moradores da zona Sul registraram o alagamento de obra recém-inaugurada pela Rumo

publicado em 05/11/2024

A chuva também gerou transtornos; moradores da zona Sul registraram o alagamento de obra recém-inaugurada pela Rumo (Foto: Arquivo pessoal)

Depois de quase seis meses de seca extrema, com raros episódios de chuva e de pouca duração, Votuporanga registrou nos últimos quatro dias mais de 84 milímetros de chuva (cada milímetro equivale a um litro de água por metro quadrado). Os números fazem parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto ao Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) do Estado de São Paulo, e revelam ainda que, nos últimos quatro dias, choveu quase o mesmo tanto que no semestre inteiro.

De acordo com os dados, o dia mais chuvoso foi o último domingo (3), quando mais de 42 milímetros de chuva caíram em Votuporanga. Ontem, porém, não foi muito diferente. Até o fechamento desta edição já havia chovido cerca de 23 milímetros.

A grande quantidade chuva dos últimos dias surge como um alívio principalmente para os produtores rurais, que viram seus gastos aumentarem com a seca, mas também para a população como um todo, que estava sofrendo com a baixa umidade do ar e a dificuldade para respirar, principalmente por conta do grande índice de queimadas.

De acordo com as previsões meteorológicas, a expectativa é que as chuvas continuem nos próximos dias. Entre hoje e o próximo sábado (9) a probabilidade de chuva é de mais do que 80%. No início da próxima semana deve chover menos, mas entre quinta-feira (14) e domingo (17) a chuva deve voltar com tudo.

Transtornos

Apesar do alívio, a chuva também trouxe alguns transtornos. De acordo com a Defesa Civil de Votuporanga, várias árvores caíram pela cidade, porém, sem danos maiores contabilizados.

Moradores da zona Sul de Votuporanga também registraram sua preocupação em relação às inundações no recém-inaugurado prolongamento da Avenida República do Líbano, obra feita pela empresa Rumo Logística visando a transposição da linha férrea. A cada chuva a água tem tomado conta da pista de rolamento, o que preocupa a população que transita pela região sobre a segurança de trafegar pelo local.

“Virou um lago aquela avenida, daqui a pouco não passa ninguém lá mais. Ficou feio o negócio, porque represou a água”, disse Pedro Batista, em contato com a redação.

O A Cidade procurou a Rumo para questionar se pretende retomar a obra para corrigir o problema. Em nota, a empresa informa que tomou ciência dos questionamentos e realizou, ontem uma vistoria no local para avaliar a situação.

“Com relação a possibilidade de erro no projeto, a Rumo esclarece que todas as etapas seguiram os padrões exigidos para atender a área de captação, no entanto, a drenagem urbana, sob responsabilidade da prefeitura, não está comportando a vazão necessária, o que pode estar gerando esses transtornos. A empresa está avaliando ações para mitigar o problema reduzindo os impactos, porém, é de suma importância que a prefeitura reavalie a capacidade da drenagem urbana na região”, diz a nota.

Da redação