Enquanto os eleitos correm para evitar dores de cabeça na diplomação, dois dos que perderam as eleições não parecem ter a mesma pressa

publicado em 12/11/2024

Os candidatos a prefeito, Dalbert Mega e Bruno Arena ainda não apresentaram a prestação final de contas de suas campanhas (Foto: Redes sociais)

Da redação

Enquanto os eleitos correm para evitar dores de cabeça na diplomação, dois dos que perderam as eleições não parecem ter a mesma pressa. Dalbert Mega (PRD), segundo colocado no pleito eleitoral com 9.131votos, e Bruno Arena (PT), quarto colocado com 2.522 votos não apresentaram a prestação de contas final dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Dr. Hery (Avante), por sua vez, se adiantou e já enviou toda a documentação.

Para quem perdeu o prazo, ainda é possível fazer o envio pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Contudo, o atraso é considerado no momento de julgamento, gerando uma ressalva na prestação de contas.

Contas não prestadas impedem a obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos até a apresentação das contas. Além disso, candidatas e candidatos eleitos não serão diplomados, enquanto durar a irregularidade.

Para partidos políticos, as consequências são a perda dos valores do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além da possibilidade de suspensão do registro.

Números

Sem a prestação de contas final fica prejudicada a análise do “custo” de cada voto na campanha eleitoral deste ano. De acordo com números na página dos candidatos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os candidatos a prefeito de Votuporanga gastaram juntos na campanha deste ano R$ 769 mil.

Os números, no entanto, devem mudar bastante ainda, tendo em vista que Dalbert declarou, até então, gastos de apenas R$ 43 mil, valor irrisório perto do que se viu em sua campanha nas ruas. Já Bruno Arena apresentou despesas da ordem de R$ 138 mil, até a última atualização.