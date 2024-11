Ana foi diagnosticada há cerca de dois anos com um neuroblastoma, um tipo de câncer raro e agressivo

publicado em 26/11/2024

Ana Rebeka Saraiva Barbosa comemora a recuperação após um raro tipo de câncer (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo próximo dia 15 de dezembro (domingo), Votuporanga será palco de um evento emocionante. Às 9h, uma carreata sairá da Praça São Bento para celebrar a remissão da saúde de Ana Rebeka Saraiva Barbosa, que tem 4 anos de idade. O termo "remissão" é usado para descrever o desaparecimento dos sintomas de uma doença. No caso de câncer, a remissão indica que a doença não é mais detectável, embora possa requerer acompanhamento contínuo.Ana é filha de Sidmar Barbosa e Jéssica Saraiva Horácio, moradores do bairro Palmeiras 1, na zona Oeste da cidade. O pai é vendedor externo de produtos de limpeza e a mãe, dona de casa, que nos finais de semana faz bolos para vender e unhas a domicílio.Em conversa com a reportagem do jornal, a mãe da menina contou que Ana foi diagnosticada há cerca de dois anos com um neuroblastoma, um tipo de câncer raro e agressivo que surge nas células em desenvolvimento e costuma atingir crianças.A garota parrou pelo tratamento no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, enfrentando quimioterapia e outros procedimentos médicos. “Com 10 meses de tratamento, ela entrou em remissão, ou seja, o tratamento evoluiu positivamente, e no mês que vem, dia 11 de dezembro, ela fará um ano de remissão sem tratamento oncológico", explicou Jéssica.A mãe ainda destacou que, ao contrário do que é comum para muitas famílias, que celebram a última sessão de quimioterapia, o caso de Ana exigiu a realização de vários exames complementares. Foi apenas após essas avaliações que se confirmou a remissão da doença, permitindo a família respirar aliviada.A carreata será um marco para a família, que deseja compartilhar esse momento de alegria com amigos e a comunidade de Votuporanga. "É um momento muito esperado por mim. Ver minha filha vencendo essa doença é um sonho realizado. Não tenho nem palavras, só gratidão mesmo a todos que têm nos ajudado com rezas, orações, energias positivas, independente de religiões, e hoje nós estamos vivendo o milagre de Deus sobre a vida da Ana Rebeka", concluiu a mãe.A carreata promete reunir familiares, amigos e apoiadores para celebrar a vitória da pequena Ana Rebeka, simbolizando esperança e fé na superação das adversidades.