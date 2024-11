A chuva constante que tem atingido Votuporanga nos últimos dias trouxe alívio para a maioria da população, mas também tem causado alguns transtornos

publicado em 07/11/2024

‘Carreta furacão’ foi atingida por uma árvore de grande porte que caiu em razão das chuvas constantes que atingem Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

A chuva constante que tem atingido Votuporanga nos últimos dias trouxe alívio para a maioria da população, mas também tem causado alguns transtornos. Ontem, por exemplo, uma árvore de grande porte caiu sobre a conhecida “carreta furacão”, veículo que transporta crianças pela cidade e tem pessoas fantasiadas de personagens infantis dançando e fazendo acrobacias.

O fato ocorreu ao lado de uma área verde nas proximidades da escola Faustino Pedroso. A carreta estava estacionada na rua Vila Rica quando foi atingida pela árvore, o que causou danos ao veículo. Os prejuízos materiais ainda são calculados pelo proprietário.

Alerta

E a tendência é de que a situação se agrave nos próximos dias. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu ontem um alerta para chuvas de forte intensidade que atingirão todas as regiões do território paulista entre hoje e amanhã.

Os níveis de acumulados de chuva poderão variar entre altos e muito altos. Para a região de Rio Preto, onde se encontra Votuporanga, acumulado de chuva previsto será muito alto.

Essas chuvas poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Este alerta é devido à passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste, a qual criará condições para pancadas de chuva forte, além de condições para temporais.

Diante deste cenário, o Governo de São Paulo irá instalar a partir das 8h de hoje o gabinete de crise para garantir a pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas para estes dois dias, em todo estado. As Agências Reguladoras do Estado de SP, concessionárias de energia elétrica e abastecimento de água terão um representante no gabinete, permitindo uma comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.

Recomendações

A Defesa Civil também reforçou as orientações para esse período que são: evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos; evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d’água e quiosques; no momento da chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs.