O espaço faz parte do Projeto Integrador e tem o objetivo de estimular as crianças com recursos de neuroestimulação

publicado em 26/11/2024

O espaço faz parte do Projeto Integrador e tem o objetivo de estimular as crianças com recursos de neuroestimulação (Foto: Senac)

Da redaçãoCinco estudantes do curso Técnico em Enfermagem do Senac Votuporanga criaram uma sala terapêutica para as mais de 160 crianças atendidas mensalmente pelo Caps I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) “Dr. Miguel Zeitune Leão”, localizado no bairro Jardim Residencial Dharma.O espaço que é o único na cidade, faz parte do Projeto Integrador - atividade prática que marca a conclusão do curso e que tem como objetivo criar experiências de aprendizagem que se sustentem e se apliquem no “aprender fazendo” e no diálogo entre a sala de aula e a realidade do mercado de trabalho e da comunidade.Com ênfase na saúde e bem-estar dos pacientes e familiares, as estudantes executaram o projeto pensando de forma terapêutica, com foco nos benefícios da saúde mental dessas crianças, a fim de estimular os pacientes com recursos de neuroestimulação para reabilitação psicossocial. A Sala Terapêutica integra atividades fisiomotoras, relaxamento e interação, com brinquedos educativos e materiais para desenho e pintura.A iniciativa foi acompanhada pela coordenação do curso e realizada em etapas, desde pesquisas, reformulação do espaço com pinturas lúdicas nas paredes e distribuição de mobiliários, até a arrecadação de materiais e criação dos brinquedos.“Os brinquedos foram criados com materiais recicláveis e de fácil acesso, com intuito de orientar os pais que eles podem e devem continuar esse apoio às crianças em casa e projetar espaços sensoriais e brinquedos em casa também”, explica Franciele Laurindo, docente do Senac Votuporanga.Para as integrantes do grupo, Anieli Cristina, Luciana Comar, Maraína Oliveira, Renata Soares e Nicolli Ribeiro, participar do projeto foi uma experiência única. "Desenvolvemos maior autoconhecimento e empatia ao perceber a diferença que um ambiente acolhedor pode fazer na vida das crianças. Foi uma experiência enriquecedora, que nos permitiu crescer como indivíduos e como equipe", disseram.Atualmente, mais de 160 crianças são atendidas pelo Caps I, sendo 85 com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que já são beneficiadas pelo novo espaço. O projeto foi viabilizado com o apoio da Santa Casa de Votuporanga, administradora do local em parceria com a Prefeitura.“Este projeto é de extrema importância para a saúde e bem-estar das crianças, pois torna a espera mais tranquila e proporciona um ambiente onde elas podem se divertir e se desenvolver. Além disso, reforça o compromisso do Senac Votuporanga com o bem-estar da comunidade e demonstra o contínuo incentivo aos estudantes para desenvolverem iniciativas que beneficiem a sociedade. Projetos como este não apenas melhoram a qualidade de vida das pessoas atendidas, mas também fortalecem a empregabilidade dos egressos, preparando-os para serem profissionais mais completos e conscientes”, disse Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.O Coordenador da Rede de Saúde Mental no município, Dr. Reinaldo Antônio de Carvalho, valoriza a parceria. "Essa participação é importante para os atendidos e para a formação dos profissionais envolvidos. O Transtorno do Espectro Autista, por exemplo, é uma condição médica que precisa de intervenções multifatoriais para estimular as crianças a conquistarem autonomia e independência para a vida, tanto no âmbito pessoal, quanto social".Já a Secretária de Saúde, Ivonete Félix, destaca o impacto positivo do projeto na atenção psicossocial infantil. “No Caps Irealizamos acompanhamento com crianças e adolescentes que apresentam quadros de depressão, hiperatividade, autismo, entre outros transtornos, e este cuidado especial na acolhida desse público demonstra que estamos em constante evolução no aspecto humanização e qualidade dos nossos atendimentos”, completou.O Projeto Integrador faz parte da conclusão do curso Técnico em Enfermagem do Senac Votuporanga, que tem um portfólio diverso de especializações na área da saúde, como o curso de Atendente de Farmácia, Cuidador de Idoso, Doula, entre outros.