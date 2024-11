Evento de 20 anos atrai milhares de pessoas para as apresentações diárias na rua Amazonas, transformando a cidade em um cenário encantado

publicado em 22/11/2024

Mais de 400 pessoas acompanharam a inauguração da decoração de Natal deste ano da A Joia (Foto: A Cidade)

Como já é tradição há 20 anos, a rede A Joia de Votuporanga inaugurou, na última quarta-feira (20), sua decoração de Natal, que, ano após ano, transforma a rua Amazonas, esquina com a rua Santa Catarina, em um cenário mágico e encantado, atraindo milhares de pessoas. A inauguração deste ano contou com a temática “Um Natal Num Lugar Encantado”, convidando os visitantes a se transportarem para um universo de encantamento e poesia, onde os pequenos detalhes do cotidiano se tornam fontes de alegria e felicidade.

A noite de estreia foi marcada por uma grande expectativa. Mais de 400 pessoas se reuniram antes mesmo da primeira apresentação, que teve início às 19h30, e a cada nova exibição o público só aumentava. A primeira exibição, por exemplo, encantou centenas de pessoas. Durante a noite, o número de visitantes chegou a quase 700 presentes, que se encantaram com os sete minutos de magia a cada apresentação, que se repetem a cada meia hora, até o último show, que acontece às 22h30.

A decoração e as apresentações são parte de um projeto idealizado por Elza Mara Pignatari, proprietária e diretora da A Joia, que, desde 1999, transforma sua loja e a rua Amazonas em um verdadeiro ponto turístico natalino. "Este é um evento que se tornou uma tradição para Votuporanga e para toda a região. São 20 anos trazendo magia para as pessoas, principalmente para as crianças e famílias que aguardam ansiosamente esse momento especial", afirma Elza Mara.

O tema deste ano, “Um Natal Num Lugar Encantado”, busca resgatar a beleza dos pequenos detalhes da vida. Segundo Elza, a ideia por trás do tema é transportar o público para um lugar onde a magia e o encantamento estão presentes nas coisas simples do dia a dia. "Vivemos num mundo corrido, em que muitas vezes esquecemos de olhar para as pequenas coisas, como uma flor desabrochando ou uma joaninha cruzando nosso caminho. Precisamos voltar a encontrar a magia no simples, porque é isso que realmente traz felicidade", comenta Elza.

O evento, que acontece todos os anos com apresentações diárias, é um dos maiores atrativos turísticos da cidade durante o período natalino. A cada exibição, o público se vê envolvido por luzes, cores e uma narrativa encantadora, que, mais do que decorar, cria uma atmosfera de magia e sonho para todos os que por ali passam.

A programação segue até o início de janeiro, com apresentações de meia em meia hora, sempre com capacidade para encantar crianças e adultos. O evento é gratuito e aberto ao público, mantendo viva a tradição natalina e o espírito comunitário da cidade de Votuporanga.