O vereador Emerson Pereira, o mais votado das últimas eleições, foi o entrevistado de ontem da Cidade FM

publicado em 22/10/2024

O vereador Emerson Pereira foi o entrevistado da Cidade FM (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO vereador mais votado de Votuporanga, Emerson Pereira (PSD), concedeu ontem uma entrevista ao vivo à Cidade FM, onde afirmou que não pretende assumir nenhuma secretaria na próxima gestão. Reeleito para seu quinto mandato, o parlamentar disse ainda que irá disputar a presidência da Câmara Municipal e estabelecer um mandato combativo no Legislativo local.Emerson conquistou 1.641 votos nas eleições do último dia 3. Das cinco eleições que disputou, em três delas foi eleito como o mais votado de todos os concorrentes e nas outras duas ficou entre os três mais votados. Questionado sobre o segredo para o sucesso nas urnas, o vereador afirma que não há uma formula mágica, mas sim humildade e um trabalho constante.“Meu trabalho é constante e não só de quatro em quatro anos, acho que isso é que me faz ser bem votado. Sempre trabalhei em favor da população, com respeito ao espaço do próximo e quando alguém me procura para registrar algum problema do bairro, ou algo que esteja errado, sempre vou tentar resolver para que, através do meu mandato de vereador, possa fazer com que a Prefeitura cumpra os serviços públicos com excelência”, disse.Mesmo campeão de votos, Emerson, porém, afirmou que esta eleição não foi fácil para ninguém. Segundo ele, boa parte da população está descrente com o trabalho dos políticos e mudar essa concepção tem sido um dos principais desafios.“Estou indo para o meu quinto mandato. Já participei de cinco eleições e posso dizer que essa foi a mais desafiadora que nós tivemos, uma das mais difíceis. Primeiro porque muitas pessoas estão desacreditadas dos políticos, então quando você chega para pedir voto, essa pessoa já fica com o pé atrás; e segundo porque nós tínhamos nesse ano muitos candidatos e a maioria deles bons de votos. Isso dividiu muito a votação”, completou.O maior questionamento sobre sua carreira política, no entanto, é em relação ao posto de secretário municipal. Nas últimas três legislaturas ele foi eleito vereador, mas se licenciou para assumir secretarias na Prefeitura, o que rendeu algumas críticas. Questionado sobre o assunto, Emerson não fugiu da pergunta e disse que pretende exercer o seu mandato como vereador nos próximos quatro anos.“Embora goste muito de ser secretário, pois como secretário dá para fazer muitas ações produtivas para a população de Votuporanga, meu coração este ano me fala para permanecer como vereador. Mas, ainda não está nada acertado, estamos esperando o prefeito Jorge Seba voltar para alinhar tudo. Sinto que a população quer um vereador que trabalhe na Câmara Municipal para fazer a diferença, então, acredito que o vereador Emerson Pereira, nessa próxima legislatura, com mais de 80% de chance, permanecerá como vereador do município”, afirmou.Emerson Pereira não apenas pretende seguir como vereador, como também disse que irá disputar a presidência da Câmara Municipal e estabelecer um mandato combativo, em favor da população.“Já estou indo para o meu quinto mandato como vereador e acho que é mais do que justo nós almejarmos uma vaga como presidente da Câmara. Seria uma oportunidade de ressaltarmos ainda mais o nosso trabalho, pois acredito que ser presidente do Legislativo não é apenas chegar e comandar as sessões, mas sim abrir as portas da Câmara para a população, fazer mais ações em parceria com instituições, enfim, ser um presidente que faria realmente a diferença no município”, finalizou.