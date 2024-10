As outras atrações serão anunciadas no lançamento da festa, programado para às 19h30 desta quarta-feira (30)

Maiara e Maraísa se apresentarão em Votuporanga (Foto: Reprodução Instagram)

Da redaçãoA Cia Tércio Miranda anunciou no início da tarde desta quarta-feira (30), em suas redes sociais, a primeira atração musical do Votu International Rodeo, festa que promete colocar Votuporanga de volta no mapa dos grandes eventos do Brasil. Os principais organizadores do evento, o casal Tércio e Rosana Miranda, anunciaram a dupla Maiara e Maraísa, que se apresentará no dia 8 de maio.As outras atrações serão anunciadas no lançamento da festa, programado para às 19h30 desta quarta-feira (30), no salão de festas do Sindicato Rural, e trará todos os detalhes do evento, que vai ocorrer de 8 a 11 de maio de 2025.Durante o lançamento, que será prestigiado por lideranças políticas e empresariais de toda a região, além de personalidades nacionais ligadas ao mundo do rodeio, Tércio Miranda e sua esposa Rosana Miranda irão anunciar todos os shows do Votu International Rodeo, além de fazerem a apresentação da estrutura e de todos os detalhes da festa.Organizado pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga, o Votu International Rodeo terá um formato inédito no Brasil, reunindo competidores internacionais e nacionais. O evento será realizado no Centro de Eventos Hélder Galera, que recentemente passou por melhorias, incluindo uma cobertura que abrange mais de 6.000 metros quadrados.