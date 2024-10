A Cia Tércio Miranda também anunciou Diego e Arnaldo e Netto Dj

publicado em 30/10/2024

Atrações do Votu International Rodeo (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Em grandioso evento no Sindicato Rural de Votuporanga na noite desta quarta-feira (30), a Companhia de Rodeio Tércio Miranda lançou oficialmente o Votu International Rodeo e anunciou as atrações musicais.O primeiro dia da festa, quinta-feira (8 de maio), será animado pela dupla Maiara e Maraísa, que já havia sido anunciada na tarde desta quarta-feira (30). No dia seguinte, Bruno e Marrone sobem ao palco. No sábado (10) serão três shows: Luan Pereira, Diego e Arnaldo e Netto Dj. Por fim, no domingo (11), o encerramento será com Zé Neto e Cristiano.A Cia Tércio Miranda, uma das principais companhias de rodeio do país, destaca que a festa promete colocar Votuporanga de volta no mapa dos grandes eventos do Brasil. Os principais organizadores do evento, o casal Tércio e Rosana Miranda, anunciaram as atrações e apresentaram mais detalhes sobre o Votu International Rodeo.Organizado pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga, o Votu International Rodeo terá um formato inédito no Brasil, reunindo competidores internacionais e nacionais. O evento será realizado no Centro de Eventos Hélder Galera, que recentemente passou por melhorias, incluindo uma cobertura que abrange mais de 6.000 metros quadrados.O lançamento foi acompanhado por lideranças empresariais e políticas, como o prefeito Jorge Seba (PSD), o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), e praticamente todos os vereadores da atual legislatura, bem como os vereadores eleitos para a próxima gestão. Personalidades do mundo do rodeio estiveram presentes, como um dos mais renomados comentaristas do setor no Brasil, Esnar Ribeiro.O evento evidenciou o requinte da Cia Tércio Miranda, em uma pequena demonstração do que será o Votu Interntional Rodeo. Buffet da mais alta qualidade, com direito a champanhe, whisky e drinks diversos."Estamos muito felizes de estar aqui na realização de um sonho, trazendo algo que é inovador, inspirador, é algo para a valorização do esporte", destaca Rosana Miranda. De acordo com Tércio, a ideia de realizar a festa em Votuporanga já é analisada há bastante tempo. "Analisamos os mínimos detalhes e agora tiramos do papel, então é uma experiência nova, uma experiência boa e isso dá mais bagagem para nós e para todo mundo", comentou Tércio.Rosana ressaltou ainda a resposta que Votuporanga deu desde o anúncio da festa. "A cidade foi muito receptiva com a notícia e todo mundo ficou muito feliz, as autoridades, o prefeito, então estamos muito gratos", acrescentou.No rodeio, haverá disputas por equipes e individual. Na primeira, serão cinco equipes, cada uma com os cinco peões mais bem ranqueados dos cinco maiores campeonatos de rodeio do país (CRB, Ekip Rozeta, ACR, Liga Nacional de Rodeio, Arena Dreams) e uma e mais uma equipe de cinco peões dos Estados Unidos. Eles farão uma disputa entre as equipes, onde a equipe vencedora receberá o prêmio de R$ 215 mil.Além da competição em equipes, os melhores colocados de cada uma das equipes irão se enfrentar em um duelo individual, onde o vencedor receberá um prêmio de R$ 20 mil.A cerveja oficial da festa será a Império.