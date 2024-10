Eu fui um dos poucos que realmente teve a coragem de, na frente do Alexandre de Moraes, defender um dos acusados do ato de 8 de janeiro

publicado em 01/10/2024

Eu fui um dos poucos que realmente teve a coragem de, na frente do Alexandre de Moraes, defender um dos acusados do ato de 8 de janeiro

Da redaçãoA entrevista com Dr. Hery na Cidade FM seguiu tranquila durante o primeiro bloco, mas ao passar para as perguntas enviadas pelos ouvintes e também por seus adversários, o candidato apimentou as respostas. Ao responder a um dos questionamentos, por exemplo, Hery disse que o PSD, partido de Jorge Seba, tem atuado para barrar o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, e que o PRTB, coligado com Dalbert Mega (PRD), possui ligações com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).A primeira pergunta de adversário foi feita por Bruno Arena (PT), que questionou Hery sobre suas propostas para área de habitação. Em resposta, o candidato afirmou que pretende lançar um programa municipal de habitação.“Além do investimento junto ao Governo Federal, Governo do Estado, CDHU, Minha Casa Minha Vida, nós também construiremos com recursos próprios com prestações que as pessoas possam pagar. Infelizmente nessa atual gestão, não há preocupação de construção em lotes populares e sim, em áreas que a proporia empreiteira se beneficia e não a população”, respondeu.Já Dalbert Mega, questionou Hery sobre sua opinião sobre o PSD de Jorge Seba estar, em suas palavras, blindando o impeachment de Alexandre de Moraes. Ao responder, o candidato alfinetou os dois adversários.“Na verdade, tenho duas opiniões, tanto ao PSD quanto ao seu vice-prefeito que é do PRTB. Primeiro o seu vice-prefeito, que é do PRTB, envolvido segundo fontes de jornais nacionais, com o PCC, crime organizado no Estado de São Paulo. Aí a minha questão é: será que você vai trazer a segurança necessária, onde o seu vice tem um partido envolvido com o PCC? Segundo, de fato, o PSD é um partido que barra o impeachment. Eu fui um dos poucos que realmente teve a coragem de, na frente do Alexandre de Moraes, defender um dos acusados do ato de 8 de janeiro, mas é vergonhoso saber que um partido como o PSD, por exemplo, tenta barrar a investigação”, concluiu.