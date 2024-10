Jorge Seba estará ao vivo nesta terça-feira, na Cidade FM, a partir das 12h10, para mais uma rodada de entrevista com os candidatos

publicado em 01/10/2024

Da redaçãoDando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga, o Grupo Cidade de Comunicação entrevista nesta terça-feira (1), a partir das 12h10 o atual prefeito e postulante à reeleição, Jorge Seba (PSD). O candidato terá 40 minutos na programação da Cidade FM, mesmo tempo concedido ontem ao seu adversário, Dr. Hery (Avante), que foi o primeiro a ser sabatinado.Neste tempo Seba poderá se apresentar eleitorado e responder às perguntas produzidas pela equipe de jornalismo do Jornal A Cidade e da Cidade FM. Ele também responderá às perguntas enviadas por ouvintes e por cada um de seus adversários.As perguntas dos ouvintes podem ser enviadas via WhatsApp (17) 99728-1416). Não será permitido o anonimato. Para que a pergunta seja validada, o eleitor deverá fornecer: nome completo, bairro de onde está falando, e telefone para contato.Não serão aceitas perguntas que contenham ofensas ou linguagem desrespeitosa. As perguntas serão selecionadas previamente pela equipe de reportagem da Cidade FM.A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com os representantes dos quatro candidatos. Amanhã será a vez de Bruno Arena (PT), e para encerrar a rodada, Dalbert Mega (PRD), será entrevistado na quinta-feira (3). As regras da sabatina foram discutidas em uma reunião com os representantes dos candidatos realizada na tarde de ontem.