publicado em 08/10/2024

Após receber a notícia de que estava eleito, o sargento Marcos Moreno reuniu familiares e amigos para comemorar a vitória (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

O nome de sargento Marcos Moreno (PL) não é desconhecido para o eleitorado de Votuporanga. Eleito neste ano como o estreante mais bem votado para a Câmara Municipal, com 1.172 votos, Moreno já havia sido um dos campeões de votos da eleição de 2020, mas acabou ficando fora do Legislativo por conta do famoso e sempre questionado “quociente eleitoral”.

Na ocasião, o agora vereador eleito foi o quinto mais votado das eleições, ao conquistar 1.002 votos, ficando atrás apenas de grandes figurões da política local. Mas seu partido, o PSL, não conseguiu votos suficientes para garantir uma cadeira na Câmara, o que foi motivo de muita frustração.

“Acho que a frustração de quem votou em mim naquela época e me viu ficar fora da Câmara foi convertida em energia, de forma que não apenas conseguimos manter os meus eleitores de 2020, como também aumentar em cerca de 10% a nossa votação. Fico feliz por ver que estamos com uma representatividade muito boa e que temos um grupo de pessoas que acredita em nosso trabalho”, disse.

Militar aposentado, Moreno sempre foi um dos representantes da ala mais conservadora da cidade e após ficar de fora da Câmara, foi convidado por Jorge Seba para assumir a secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, cargo em que permaneceu até o início da campanha eleitoral. Agora, voltou a disputar as eleições tendo como principais apoiadores os membros do grupo Direita Votuporanga.

“Atribuo essa vitória primeiro a Deus, por ter me dado saúde e persistência naquilo que a gente aprendeu desde pequeno e que desenvolvemos a vida inteira, que é a honestidade, e a transparência. Em especial, também dedico e agradeço aos meus eleitores, que me deram esse voto de confiança e espero bem representar a cada um deles na Câmara”, completou.

Questionado sobre o que a população pode esperar de sargento Marcos Moreno, o vereador eleito afirmou que todos poderão contar com um trabalho sério e focado em boas propostas.