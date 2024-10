Vale lembrar que isso não impede que os demais eleitores votem nele

publicado em 06/10/2024

Dr. Hery não pôde votar na tarde deste domingo (Foto: A Cidade)

Da redação



O candidato a prefeito pelo Avante, em Votuporanga, Dr Hery chegou por volta do meio-dia deste domingo (6) no câmpus Centro da Unifev para votar, mas foi impedido de entrar na cabine de votação. Segundo informações colhidas pela reportagem do A Cidade, o nome dele não constava na ficha de eleitores por estar em situação suspensa.

O candidato demonstrou surpresa com a situação e, após conversa com a presidente da seção, foi orientado a comparecer à Justiça Eleitoral de Votuporanga.