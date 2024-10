O evento será realizado no Centro de Eventos Hélder Galera, de portões abertos

publicado em 23/10/2024

Logo oficicial do evento já foi divulgada (Foto: Divulgação)

Depois do Jornal A Cidade antecipar com exclusividade que Votuporanga voltará a ter festa de rodeio, agora a Cia Tercio Miranda oficializou o nome e a data da festa. O Votu International Rodeo ocorrerá de 8 a 11 de maio de 2025. A informação foi divulgada nas redes sociais pelos empresários Tércio e Rosana Miranda.O evento será realizado no Centro de Eventos Hélder Galera, que recentemente passou por melhorias, incluindo uma cobertura que abrange mais de 6.000 metros quadrados. Segundo a Cia Tercio Miranda, o Votu International Rodeo fará parte do circuito dos grandes rodeios do Brasil, prometendo atrair atenção nacional.A programação musical contará com grandes nomes do Sertanejo, que serão anunciados até o dia 30 de outubro, quando ocorrerá o lançamento oficial da festa. Além disso, espera-se a presença de profissionais renomados do rodeio, incluindo atletas que atuam nos Estados Unidos.O retorno do rodeio promete movimentar a cidade e atrair um grande público, reafirmando Votuporanga como um importante destino de eventos do gênero. A festa será realizada em parceria com a Prefeitura de Votuporanga e terá portões abertos ao público.