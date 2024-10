O evento acontece simultaneamente nas 63 unidades do estado no dia 19/10, das 10h às 16h

publicado em 16/10/2024

O evento acontece simultaneamente nas 63 unidades do estado no dia 19, das 10h às 16h; na cidade serão 50 atividades (Foto: Senac )

Em 19/10, das 10h às 16h, o Senac Votuporanga abrirá as portas para mais uma edição do Casa Aberta Senac, um evento que vai estimular o empreendedorismo, inovação e o aprendizado na prática, promovido para que a comunidade explore as muitas possibilidades de conhecimento que a instituição oferece. São dezenas de atividades como atendimentos de bem-estar e beleza, oficinas, jogos, apresentações artísticas e troca de livros.“Essa é uma oportunidade de recebermos a comunidade para mostrar um pouco de como é ser um estudante do Senac Votuporanga, onde todos os espaços podem se tornar um ambiente de aprendizado. A infraestrutura e os temas abordados refletem o nosso compromisso com a educação como instrumento de mudança de vida e promove um contato com diferentes áreas do conhecimento, incentivando o desenvolvimento de competências voltadas para o empreendedorismo e alinhadas ao Jeito Senac de Educar”, explica Eliane Godoi, Gerente do Senac Votuporanga.O Casa Aberta Senac é um evento do Senac São Paulo que acontece simultaneamente nas 63 unidades na capital, Grande São Paulo, litoral e interior do estado com milhares de atividades gratuitas.Confira a programação:Publicidade e suas possibilidades: Venha conhecer demonstrações de como dar vida às suas ideias por meio de estratégias que otimizam as redes sociais.Horários: das 10h às 10h30, das 12h às 12h30 e das 14h às 14h30Do hardware às redes: Descubra como funcionam as redes, os componentes de hardware e como a inteligência artificial está transformando as casas em ambientes superinteligentes.Horários: das 10h às 12h30 e das 13h30 às 16hLocal: Sala 2.Saúde em foco: Oficina com práticas de saúde que vão desde o preparo da medicação até a administração no paciente. E conheça sobre a profissão Cuidador de Idoso e Cuidador Infantil.Horários: das 10h30 às 11h, das 11h30 às 12h e das 13h30 às 14hLocal: Sala 3.Jogos Sociais com uso de tecnologias: Atividades em um ambiente acolhedor e interativo que vão testar o conhecimento do público por meio de jogos de perguntas e respostas.Horários: das 10h às 10h45, das 11h às 11h45, das 13h às 13h45, das 14h às 14h45 e das 15h às 15h45.Local: Sala 4.Oficina de moda explorando as texturas: Oficina que vai dar dicas de como desenvolver a criatividade e criar croquis com colagens de linhas e fitas.Horários: das 11h30 às 12h, das 12h30 às 13h, das 13h30 às 14h e das 14h30 às 15h.Local: Sala 5.Cuidados com a pele: Oficina com higienização e massagem facial super relaxante.Horários: das 10h30 às 11h, das 11h30 às 12h, das 13h30 às 14h e das 14h30 às 15h.Local: Laboratório 6.Spa dos pés: Receba uma massagem nos pés que vai te deixar nas nuvens.Horários: das 10h30 às 11h, das 11h30 às 12h, das 13h30 às 14h30 e das 14h30 às 15hLocal: Laboratório 6.Cuidados com os pés diabéticos: Aprenda dicas valiosas para manter seus pés saudáveis e confortáveis.Horários: das 10h30 às 11h, das 11h30 às 12h, das 13h30 às 14h e das 14h30 às 15hLocal: Laboratório 6.Crie seu currículo: Aprendizagem e carreiraOficina que vai ensinar como criar e aperfeiçoar um currículo com dicas valiosas para se destacar no mercado de trabalho.Horários: das 10h às 11h, das 12h às 13h, das 13h às 14h e das 14h às 15h.Local: Sala 7.Descobrindo novos sabores: Oficina que vai demonstrar como os temperos podem melhorar a saúde ao mesmo tempo dar o toque especial às receitas.Horário: das 10h às 10h30, das 12h30 às 13h e das 14h30 às 15hLocal: Sala 8.Decorando biscoitos natalinos: Oficina criativa sobre decoração de biscoitos natalinos.Horários: 10h às 10h30, 11h às 11h30, 12h30 às 13h, 13h30 às 14h, 14h30 às 15h e 15h30 às 16h.Local: Sala 8.Desafio do milhão: Dicas de como enfrentar os desafios de gestão e finanças que vão te ajudar a investir, administrar e criar estratégias vencedoras.Horários: das 10h às 10h30, das 11h às 11h30, das 12h às 12h30, das 13h às 13h30, das 15h às 15h30.Local: Sala 9.Design de telas (Lambe Lambe): Oficina de criação de telas que vai ensinar a combinar tipografia e cores, entre outras dicas.Horários: das 10h às 10h30, das 11h às 11h30, das 12h às 12h30, das 13h às 13h30, das 15h às 15h30.Local: Sala 10.Jogo da sustentabilidade: Conversa sobre ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) com exemplos de locais em Votuporanga onde são aplicados esses objetivos em ação.Horários: das 11h30 às 12h, das 13h30 às 14h e das 15h30 às 15h30Local: Auditório.Intervenção artística (Clown – palhaço): Apresentação divertida pela docente e os estudantes do curso Técnico em Teatro que vão interagir com o público por meio de intervenções sobre Clown (palhaços) nas aulas.Horário: das 10h às 16h.Rádio Senac Casa Aberta: Durante todo o evento, o público irá desfrutar de uma programação repleta de músicas diversas, entrevistas e muita interação.Horário: das 10h às 16h.Local: Sala de reunião.Troca de livros: A troca acontecerá durante todo o evento e deverá ser feita por livros em bom estado. Trocaremos exemplares de literatura por literatura ou livros da Editora Senac, livros infantis por livros infantis e gibis por gibis.Horário: 10h às 16h.Para mais informações,