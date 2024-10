A sabatina começa às 12h10 e assim como Dr. Hery (Avante) e Jorge Seba (PSD), que já passaram pelos estúdios da Cidade FM, o petista terá 40 minutos para falar com a população

Da redaçãoO candidato do PT a prefeito de Votuporanga, Bruno Arena, é o convidado desta quarta-feira (2) do Grupo Cidade de Comunicação para mais uma rodada da série de entrevistas com os prefeituráveis. A sabatina começa às 12h10 e assim como Dr. Hery (Avante) e Jorge Seba (PSD), que já passaram pelos estúdios da Cidade FM, o petista terá 40 minutos para falar com a população.Assim como seus adversários, Bruno irá responder a perguntas formuladas pela bancada de jornalistas do Grupo Cidade, que são baseadas no plano de governo protocolado pelo candidato junto à Justiça Eleitoral, e também a questionamentos feitos por ouvintes, além de dúvidas de seus opositores.As perguntas dos ouvintes podem ser enviadas via WhatsApp (17) 99728-1416). Não será permitido o anonimato. Para que a pergunta seja validada, o eleitor deverá fornecer: nome completo, bairro de onde está falando, e telefone para contato.Não serão aceitas perguntas que contenham ofensas ou linguagem desrespeitosa. As perguntas serão selecionadas previamente pela equipe de reportagem da Cidade FM.Fechando a rodada com os candidatos a prefeito de Votuporanga, o último a ser entrevistado será Dalbert Mega (PRD), que estará na sede do Grupo Cidade de Comunicação amanhã.Com 45 anos de tradição em um jornalismo sério, em um ato de transparência e cidadania, o Grupo Cidade de Comunicação, composto pelo Jornal A Cidade (impresso e site), Rádios Cidade FM de Votuporanga e Cardoso e Revista Destaque Cidade, realiza essa série de entrevistas com o intuito de esclarecer as propostas dos candidatos à população, para ajudar cada cidadão a decidir o seu voto na semana decisiva para as eleições.