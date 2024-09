Jezebel Silva solicitou que a Prefeitura de Votuporanga promova a centralização dos conselhos municipais

publicado em 04/09/2024

Da redaçãoA vereadora Jezebel Silva (PP) apresentou na sessão da noite de anteontem da Câmara Municipal, uma indicação onde solicita que a Prefeitura de Votuporanga centralize todos os conselhos municipais em uma única sede. A iniciativa, segundo a propositora, busca otimizar o funcionamento desses órgãos e, consequentemente, promover o bem-estar da comunidade.Em sua justificativa, Jezebel afirmou que os conselhos municipais desempenham um papel fundamental na gestão pública, atuando como espaços democráticos onde a sociedade civil pode participar ativamente da formulação e acompanhamento de políticas públicas e que a centralização em uma sede única possibilitaria uma maior integração entre os diversos conselhos, facilitando o diálogo e a cooperação entre eles.“Essa sinergia poderia resultar em políticas mais coesas e em decisões que considerem as necessidades de diferentes áreas, refletindo de forma mais abrangente os interesses da população votuporanguense. Além disso, a independência em relação às secretarias garantiria que os conselhos mantenham sua autonomia, fator essencial para que possam exercer suas funções de forma imparcial e comprometida com os interesses públicos”, completou.Outro aspecto relevante, ainda segundo a vereadora, é a eficiência administrativa que essa centralização pode trazer. “Com uma sede própria, os conselhos teriam acesso a uma infraestrutura adequada e a recursos compartilhados, como salas de reunião, equipamentos de escritório e suporte técnico, o que reduziria custos operacionais e aumentaria a produtividade dos conselheiros. Essa estrutura também proporcionaria um ambiente propício para a realização de eventos, audiências públicas e capacitações, fortalecendo a participação social e a transparência das ações governamentais”, concluiu.A proposta segue agora para o gabinete do prefeito Jorge Seba (PSD), para que adote as medidas que achar adequadas.