publicado em 28/09/2024

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, por meio dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos, realizará o IV Simpósio de Gestão e Negócios. O evento terá como tema central “As transformações digitais e os novos modelos de negócios” e acontecerá segunda (30) e terça-feira (1º), das 19h às 21h50, no Auditório do Sebrae de Votuporanga, localizado na avenida Doutor Wilson de Souza Foz, 5.137, no bairro San Remo.As inscrições para o Simpósio são solidárias. Os interessados podem obter mais informações sobre os produtos que podem ser doados entrando em contato pelo WhatsApp (17) 99645 – 5803.O encontro contará com uma programação diversificada. No primeiro dia, às 19h30, o analista de sistemas Rafael Paixão abrirá o evento com a palestra “Inovação Inteligente: O poder da IA nos negócios”, abordando como a Inteligência Artificial pode otimizar processos empresariais. Em seguida, às 20h40, Paulo Cecílio, docente e consultor de empresas, discutirá o tema “Mercado de trabalho x Transformações digitais”, focando nas mudanças que o mercado de trabalho está vivenciando com a digitalização.No segundo dia, às 19h30, o empresário Lucas Anzai falará sobre “O comportamento do consumidor diante do crescimento do mercado online (e-commerce)”, discutindo as mudanças no comportamento do consumidor com o avanço das plataformas digitais. Às 20h40, Francisco Emídio Marques, gestor de Negócios do Sebrae, encerrará o simpósio com a palestra “Ideias empreendedoras em ação – Das tendências às inovações”, trazendo exemplos práticos de como tendências tecnológicas estão impactando o empreendedorismo.Segundo o professor Carlos Adriano Campana, coordenador dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Futura, o simpósio busca proporcionar uma compreensão das rápidas mudanças que estão moldando o ambiente de negócios. “Nosso Simpósio pretende oferecer um pouco do conteúdo sobre esse tema, com experiências trazidas por especialistas e empreendedores. Buscamos a compreensão das transformações digitais e visamos facilitar o entendimento profundo das mudanças tecnológicas que estão moldando o ambiente de negócios contemporâneo”, afirmou, destacando que as expectativas para o evento são as melhores possíveis. Ele também mencionou que o simpósio contará com a participação de empresas da região, enriquecendo o debate com múltiplas perspectivas.Carlos ressaltou a importância do simpósio para os alunos da instituição e para a comunidade. “O mercado de trabalho está exigindo muito o conhecimento sobre essas novas tecnologias e modelos de negócios. As transformações digitais têm provocado mudanças profundas nos mais variados setores da economia, exigindo que empresas de todos os portes repensem seus modelos de negócios para se manterem competitivas”, declarou o coordenador.O professor Tiago Moreno, gestor de Políticas Acadêmicas da Futura, acrescentou que o Simpósio já se tornou uma tradição nos três cursos da instituição. “É importante trazer inovações na área de gestão de negócios para que nossos alunos consigam sair preparados para o mercado de trabalho”, comentou, frisando a relevância dos palestrantes convidados.O analista de sistemas Rafael Paixão, que palestrará sobre Inteligência Artificial, explicou que seu foco será em ferramentas que auxiliam na simplificação e gestão de informações. “Quero abordar, principalmente, ferramentas que auxiliam no dia a dia, para simplificar as informações, para indexar textos, vídeos, para facilitar o nosso cotidiano e potencializar as nossas informações”, disse.Por sua vez, Paulo Cecílio enfatizou que o mercado de trabalho está cada vez mais complexo, devido à falta de mão de obra qualificada. Ele destacou o papel da tecnologia para suprir essa demanda e comentou: “Na palestra vamos discutir este cenário e os benefícios para profissionais que estão sendo formados nas universidades com competência e comprometimento. O que esperar deste mercado atrelado a tecnologia e inovação”.O IV Simpósio de Gestão de Negócios promete oferecer conteúdo relevante e atual para estudantes e profissionais, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais em um mercado em constante transformação.