Durante três dias, no Parque da Cultura, o público poderá mergulhar no fascinante mundo das orquídeas

publicado em 18/09/2024

25ª Exposição Nacional de Orquídeas conta com uma grande programação durante três dias (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Votuporanga se prepara para receber um dos eventos mais esperados pelos amantes de flores e da natureza: a 25ª Exposição Nacional de Orquídeas. Organizada pela Avorq (Associação Votuporanguense dos Orquidófilos), em parceria com a Prefeitura Municipal, a exposição será realizada nos dias 20, 21 e 22 de setembro no Parque da Cultura, um dos principais espaços culturais e de lazer da cidade. Durante três dias, o público poderá mergulhar no fascinante mundo das orquídeas, em uma programação repleta de atrações, incluindo venda de plantas, oficinas, artesanato, gastronomia e um concurso que elegerá as melhores orquídeas do evento. Luciano Junior Pedroso Nascimento, presidente da Avorq, conversou com a reportagem do jornal A Cidade sobre o encontro.A exposição terá início na sexta-feira (20), com visitação das 8h às 20h, mesmo horário de funcionamento no sábado (21). Já no domingo (22), último dia do evento, o público poderá conferir as orquídeas e participar das atividades das 8h às 16h. O Parque da Cultura, um ambiente que harmoniza perfeitamente com a natureza, promete ser o palco ideal para receber os visitantes, que além de contemplar a beleza das flores, terão a oportunidade de adquirir orquídeas e produtos voltados para o cultivo, como vasos, adubos e substratos.Para aqueles que desejam aprender mais sobre o cultivo dessas flores, uma das grandes atrações da exposição será a palestra com dicas para o cultivo de orquídeas, que acontecerá no sábado (21), às 15h. Ministrada por especialistas da área, a palestra é voltada tanto para iniciantes quanto para colecionadores experientes que buscam aprimorar suas técnicas.Além disso, quem visitar a exposição também poderá participar de oficinas que ensinam a cuidar das plantas, conferir produtos artesanais e aproveitar a praça de alimentação, que contará com uma variedade de opções gastronômicas.A 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga não atrai apenas moradores da cidade e da região, mas orquidófilos e expositores de diversas partes. Ao todo, 20 cidades, representando suas respectivas associações, de três estados – São Paulo, Minas Gerais e Goiás – trarão suas plantas para a exposição, reforçando o caráter nacional do evento.Cada uma dessas associações trará uma seleção cuidadosa de plantas que concorrerão no tradicional concurso da exposição, dividido em sete categorias. O concurso, que já é uma tradição, elegerá as melhores orquídeas com base em critérios rigorosos.O concurso irá premiar as orquídeas em sete categorias distintas, valorizando as mais belas e bem cuidadas plantas. Esse concurso segue regras estabelecidas pela Caob (Coordenadoria dos Associados Orquidófilos Brasileiros), órgão responsável por definir os critérios de pontuação e julgamento nas principais exposições de orquídeas do Brasil. A Caob enviará a Votuporanga coordenadores e juízes especializados para conduzir o julgamento, assegurando a imparcialidade e a qualidade na avaliação das plantas.As orquídeas inscritas serão analisadas por uma equipe técnica experiente, que levará em conta diversos aspectos.Com entrada gratuita, a 25ª Exposição Nacional de Orquídeas deve atrair um grande número de visitantes, entre eles colecionadores, produtores, estudantes e curiosos, que poderão apreciar a diversidade de espécies e híbridos expostos. “Esperamos que seja um evento familiar, em que as pessoas possam ir contemplar a natureza, as cores e a beleza das orquídeas, e que no final, cada um possa levar um pedacinho de felicidade para casa por meio da aquisição de uma orquídea”, concluiu Luciano.