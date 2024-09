A 3ª edição do Summit Brucker, um dos maiores eventos do segmento funerário da América Latina, começa hoje em Votuporanga

publicado em 11/09/2024

A 3ª edição do Summit Brucker, um dos maiores eventos do segmento funerário da América Latina, começa hoje em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redaçãoEmpresários de todo o Brasil, e de alguns outros países, já chegam a Votuporanga para participarem da 3ª edição do Summit Brucker, um dos maiores eventos do segmento funerário da América Latina. O evento começa hoje e conta com a presença de personalidades de renome nacional, como o palestrante Leandro Karnal, o comunicador Marcelo Tas, a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, o cantor Sidney Magal, os humoristas Serginho Malandro e Dedé Santana e o famoso mágico Mister M, dentre outros.O encontro é promovido pela Brucker Fornos Crematórios, do empresário Rolandinho Nogueira e reunirá empresários de todo o país para uma imersão com os maiores especialistas e palestrantes da área."Estamos muito felizes em recepcionar novamente em nossa cidade todos os amigos e clientes para mais este grande evento que acontecerá na próxima semana. Escolhemos Votuporanga para ser a sede do Summit Brucker, que já se consolidou como um dos maiores eventos do segmento no Brasil", destacou Nogueira.O Summit Brucker 2024 promete ser uma oportunidade única para networking, troca de experiências e atualização sobre as tendências e inovações no setor funerário. Empresários e profissionais do segmento terão a chance de participar de palestras, workshops e debates com os principais nomes da indústria, em um ambiente que incentiva o aprendizado e o desenvolvimento profissional.Em contrapartida, Votuporanga ganha com a movimentação comercial, já que desde ontem os hotéis do município, restaurantes bares e lanchonetes recebem os convidados do evento.