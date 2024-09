Para a unidade de saúde o dia foi um marco significativo para o atendimento intensivo na cidade e em toda a região

publicado em 21/09/2024

Em dia histórico, Santa Casa de Votuporanga reinaugura UTI (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm dia histórico. Assim a Santa Casa de Votuporanga considerou a data desta sexta-feira (20), quando foi reinaugurada a UTI Geral do hospital. Lideranças políticas, religiosas, empresários e representantes de diversos setores da sociedade participaram do evento, à noite, no Espaço Unifev.Para a unidade de saúde o dia foi um marco significativo para o atendimento intensivo da região. Com uma estrutura moderna, equipada com tecnologias avançadas e desenhada para promover maior conforto e segurança, a nova UTI trará uma abordagem humanizada e eficiente ao cuidado dos pacientes em estado crítico.“A Santa Casa de Votuporanga faz quase 10 mil cirurgias por ano e, muitas vezes, quando precisa de UTI, nossos quartos estavam sempre lotados, o que impedia a realização de algumas cirurgias eletivas, tanto de Votuporanga, quanto na região. Nós atendemos quase 520 mil pessoas. Então, agora podemos proporcionar para que sejam realizadas as cirurgias, para que a gente possa cuidar da vida de todo mundo e dar saúde para quem precisa”, destacou o provedor do hospital, Amaro Rodero, em conversa com a reportagem do jornalO anfitrião Amaro formou a mesa diretora do evento ao lado do deputado Carlão Pignatari, do também deputado Danilo Campetti, da secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, do diretor clínico do hospital, Chaudes Ferreira da Silva Júnior, do coordenador do curso de medicina da Unifev, Wagner Moneda, e do diretor do Departamento Regional de Saúde, Guilherme Camargo.Com 20 leitos de cuidados intensivos, a UTI conta com uma equipe multiprofissional especializada disponível 24 horas por dia, pronta para garantir a qualidade e a precisão do atendimento. Entre as inovações tecnológicas, destaca-se o sistema completo de vigilância de sinais vitais, que, por meio de uma central de monitoramento, permite acompanhar ininterruptamente os parâmetros vitais dos pacientes, proporcionando informações claras e precisas para uma rápida e segura tomada de decisões.Outro avanço é a central de monitoramento de bombas de infusão, que exibe simultaneamente os valores numéricos de todos os pacientes, incluindo informações sobre a infusão de medicamentos e alarmes em tempo real, garantindo maior segurança na administração de tratamentos críticos.Segundo a Santa Casa, a UTI foi projetada com foco na humanização, oferecendo 3 leitos suíte equipados com TV a cabo, frigobar, Wi-Fi e sofá-cama para maior comodidade dos pacientes e seus acompanhantes. Os 15 leitos com divisórias asseguram privacidade durante o tratamento, enquanto 2 leitos com antessalas oferecem ambientes mais reservados. Para reforçar a segurança, cada leito conta com um carrinho de medicação à beira do leito, permitindo maior precisão na administração dos medicamentos.Um diferencial importante desta nova unidade é a automação das portas e torneiras, que torna o ambiente mais funcional e higiênico. Além disso, pensando no bem-estar dos pacientes, a UTI foi projetada com janelas para permitir a entrada de luz natural. Esse detalhe é essencial em um ambiente onde, muitas vezes, os pacientes perdem a noção de tempo e espaço, ajudando a trazer uma maior sensação de conforto e contato com o mundo externo.A obra contou com emenda parlamentar do deputado estadual Carlão Pignatari no valor de R$ 2,2 milhões. “A Santa Casa precisa cada vez mais atender a população da nossa região. Esses investimentos salvam vidas, e eu acho que esse é o papel do deputado para ajudar uma região, porque a Santa Casa não é só de Votuporanga, mas, sim, de toda a nossa região”, relatou Carlão, também em conversa com o