publicado em 10/09/2024

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite de ontem o projeto para liberação de recursos para Usina de Asfalto (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na sessão ordinária da noite de ontem, o projeto de lei de autoria da Prefeitura para a abertura de um crédito adicional, da ordem de R$ 138 mil, para a instalação da usina de asfalto na cidade. A proposta recebeu o voto favorável de todos os vereadores.Como noticiado pelo A Cidade, a usina foi conquistada pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), por meio do deputado federal Rui Falcão (PT). Jura, aliás, foi o único a discursar sobre o projeto na tribuna e apresentou os benefícios que o maquinário tende a oferecer para o município.Toda a fase burocrática e de licenciamento ambiental para a instalação do equipamento já foi executada, restando apenas a construção da estrutura física, o que será feito com este recurso.O projeto foi anunciado em meados de 2022, mas por conta dos trâmites técnicos junto à Cetesb, só agora poderá sair de fato do papel, o que deve gerar uma economia milionária para os cofres da Prefeitura, além de agilizar as operações tapa-buraco no município.