O Corpo de Bombeiros da cidade está empenhado nas ocorrências desde o primeiro registro

publicado em 22/08/2024

Foram registrados, ao menos, 10 focos de incêndio em áreas rurais e também residenciais (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Votuporanga e cidades da região fecharam o dia de quarta-feira (21) e iniciaram a quinta-feira (22) em meio a muita fumaça. Isso porque foram registrados, ao menos, 10 focos de incêndio em áreas rurais e também residenciais. O Corpo de Bombeiros da cidade está empenhado nas ocorrências desde o primeiro registro.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, somente nesta quinta-feira (22) os bombeiros atenderam seis chamados contra focos de incêndio, nas cidades de Votuporanga e também Pontes Gestal. No município, um dos maiores pontos foi o nas proximidades da Estrada do 27, o fogo teria iniciado pela manhã e seguiu durante toda a tarde.

Já na cidade vizinha, onde foi registrado ao menos três focos ontem, as chamas tomaram conta de canaviais e também pastagens que ficam nas proximidades de uma usina local. Estiveram presentes na contenção do fogo o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de e brigadistas de usinas também deram apoio.

No dia de anteontem, os moradores da Colônia Torta, na Estrada do 27, região Rural de Votuporanga já tinham se organizado para combater um foco de incêndio que tomou conta da região. Para que o fogo não chegasse nas residências dos locais, os trabalhadores uniram forças para conter as chamas antes da chegada dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros orienta para que os moradores de Votuporanga e toda região se policiem quanto a bitucas de cigarro ou outros equipamentos que possam causar início a um incêndio. Mantenha a calma e ligue para os bombeiros (193), fuja da fumaça, saia do local.

Umidade a baixo

Desde o início da semana, conforme noticiado pelo A Cidade, O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil) do estado de São Paulo havia emitido um alerta de risco elevado de incêndios florestais para a região de Votuporanga. A previsão de umidade relativa do ar está abaixo dos 20% e deve se manter até o fim de semana.

A Defesa Civil enfatizou a importância de redobrar a atenção em áreas de vegetação seca e lembrou que colocar fogo no mato é considerado crime ambiental. O SMS enviado às regiões afetadas alertava: "Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental!".