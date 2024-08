Bruno Arena abriu a propaganda eleitoral no rádio/TV gratuita ontem se apresentando ao eleitorado de Votuporanga

publicado em 31/08/2024

Bruno Arena abriu a propaganda eleitoral no rádio/TV gratuita ontem se apresentando ao eleitorado de Votuporanga (Redes sociais)

Da redação

A propaganda eleitoral gratuita começou ontem com os candidatos a prefeito de Votuporanga se apresentando ao eleitorado, por meio das emissoras de rádio locais e da TV Unifev. Bruno Arena (PT), Jorge Seba (PSD) e Dalbert Mega (PRD) aproveitaram o espaço oferecido pela legislação eleitoral para contarem suas histórias de vida. Dr Hery (Avante) não participou do primeiro dia no rádio, mas sim na TV.

O primeiro a se apresentar, em ordem definida por sorteio feito pela Justiça Eleitoral, foi Bruno Arena, da coligação “A vez do povo”, dos partidos PT, PC do B, PV e PDT. Durante dois minutos e 47 segundos ele falou de sua origem, ao contar que nasceu no bairro São Cosme.

“Aqui, na esquina da rua Caiapós com a rua Aratas, foi onde eu nasci e morei os meus primeiros anos de vida. À época era dos meus avós, meus pais moraram aqui até construir a casa deles ali perto do Assary”, lembrou.

Bruno contou ainda que estudou em Votuporanga no Colégio Objetivo (hoje Unifev), de onde saiu para fazer o terceiro ano do ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena/MG. Depois que deixou a Aeronáutica, ele passou a cursar engenharia mecânica na USP de São Carlos, onde, após se formar, passou em um concurso público para trabalhar na Petrobras.